"كبدة وحواوشي ودرة مشوي"..تفاصيل إعلان محمد صلاح الجديد مع "لوفرين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند عواد:

ظهر محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي رفقة لوفرين، لاعب الريدز السابق وأوليمبك ليون الفرنسي حاليا، في إعلان إحدى شركات المياه الغازية.

تضمن الإعلان العديد من الأكلات المصرية الشعبية الشهيرة، الكبدة، الحواوشي، الممبار، السجق، الذرة والكشري، بالإضافة إلى مقطع من أغنية "سواح" لعبد الحليم حافظ.

رغم ظهور شوارع كورنيش الإسكندرية والترام والقلعة، أشهر معالم المحافظة إلا أن الإعلان تم تصويره في إنجلترا. وفقا لما ذكره مصدر لمصراوي.

جمعت صلاح والكرواتي لوفرين، صداقة قوية، إذ كان الكرواتي أول المستقبلين للاعب المصري عند انتقاله إلى إنجلترا، وظهرت متانة العلاقة في أكثر من مناسبة منها مقطع فيديو "صديقا القهوة" نشره موقع نادي ليفربول الرسمي، منذ فترة.

كما ودع محمد صلاح صديقه لوفرين عندما غادر النادي إلى نادي زينيت بالدوري الروسي، وقال عبر "فيديو" نشره الموقع الرسمي لليفربول: "لا أعرف ما سأقوله يا صديقي، لا أعرف شعوري الآن، لكننا في ليفربول سنشتاق إليك، وبصفة خاصة أنا سأفتقدك كثيرا".

وأضاف: "لقد كنت لاعبًا لا يصدق وصديقا عظيما بالنسبة لي، سنفتقدك كثيرا، أحبك يا صديقي، لقد كنت شخصا رائعا داخل وخارج الملعب".

اختتم: "شكرا لك على كل ما فعلته للنادي، وكل ما فعلته من أجلي، وأتمنى لك كل التوفيق في المستقبل، وأن تستمتع بمسيرتك المقبلة مع ناديك الجديد ومع عائلتك، شكرًا جزيلاً ونراك قريبًا".