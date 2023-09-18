"إيقاف 6 أشهر؟".. اتحاد الكرة يخطر الزمالك بموعد الفصل في شكوى توقيع عيد ومنصور للمصري

محمد اسماعيل - القاهرة - أخطر الاتحاد المصري لكرة القدم نادي الزمالك بموعد جلسة النظر في تقديم شكوى ضد الثنائي أحمد أيمن منصور وأحمد عيد، لاعبي الفريق السابقين نظرا لتوقيعهما لناديين.

وكان النادي المصري البورسعيدي أعلن بشكل رسمي التعاقد مع الثنائي أحمد أيمن منصور وأحمد عيد، مجانا.

وعلم موقع "الخليج 365"، أن اتحاد الكرة أبلغ مسئولي نادي الزمالك، بجلسة يوم الأربعاء المقبل للنظر في الشكوي ضد أحمد أيمن منصور وأحمد عيد للتوقيع لناديين.

وأوضح المصدر، أن الإيقاف لمدة 6 أشهر في انتظار الثنائي حال ثبوت موقف نادي الزمالك، وتوقيع الثنائي لنادي أخر، في ظل ارتباطه بعقد مع ناديه الأصلي.

وكان أحمد عيد وأحمد أيمن منصور عادا لنادي الزمالك بعد انتهاء إعارتهم الموسم الماضي، ولكن رحل الثنائي بشكل مفاجئي إلى المصري البورسعيدي، في صفقة انتقال حر، نظرا لإيقاف قيد نادي الزمالك، ليقرر الأخير تصعيد الأمر للحصول على حقوقه.