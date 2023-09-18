شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحميد بسيونى يعلن تشكيل طلائع الجيش لمواجهة البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عبد الحميد بسيونى المدير الفني لفريق طلائع الجيش التشكيل الأساسى الذى سيخوض مباراة البنك الأهلى، بعد قليل، باستاد جهاز الرياضة فى افتتاح مباريات بطولة الدورى الممتاز.

وجاء التشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى .. عمر رضوان .

خط الدفاع .. محمد فتح الله " كماتشو " ، خالد سطوحى ، أحمد متعب ، أحمد " زولا " .

خط الوسط .. محمد شحاتة ، فريد شوقى ، على حمدى .

الهجوم .. كريم طارق ، جودوين أوكورا ، موسى دياورا

وكانت أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة تعيين الحكم مصطفى عثمان لمباراة افتتاح الدورى الجديد بين طلائع الجيش والبنك الأهلى .

ويضم الطاقم كلا من: مصطفى عثمان حكما للساحة، وعماد العقاد وأحمد عبد المنعم مساعدان، ومحمود وفا رابع، ومصطفى مدحت حكم فيديو ومحمد الشاوى مساعد فيديو.