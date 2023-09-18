شكرا لقرائتكم خبر عن دقيقة حدادا على أرواح شهداء المغرب وليبيا فى افتتاح مباريات الدورى الممتاز.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقف لاعبو فريقى طلائع الجيش والبنك الاهلى دقيقة حدادا على أرواح شهداء المغرب وليبيا في المباراة التى تجمع الفريقين حاليا باستاد جهاز رياضة العسكرى، فى افتتاح مباريات بطولة الدورى الممتاز.

ويخوض فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى المباراة بتشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى .. عمر رضوان .

خط الدفاع .. محمد فتح الله " كماتشو " ، خالد سطوحى ، أحمد متعب ، أحمد " زولا " .

خط الوسط .. محمد شحاتة ، فريد شوقى ، على حمدى .

الهجوم .. كريم طارق ، جودوين أوكورا ، موسى دياورا .

بينما جاء تشكيل فريق البنك الأهلى بقيادة كالتالى:

حراسة المرمى .. محمد أبو جبل .

خط الدفاع .. سعيدو سيمبورى ، محمود الجزار ، إسحاق يعقوبو ، أيمن أشرف .

خط الوسط .. محمد فتحى ، محمود سيد ، أحمد مدبولى ، أحمد ياسر .

الهجوم .. كريم بامبو ، محمد ( جريندو ).







































