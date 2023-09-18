شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة يتصدر غيابات الإسماعيلى أمام زد فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استبعد إيهاب جلال، المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، صالح جمعة من قائمة الدراويش التى ستغادر إلى القاهرة للدخول فى معسكر مغلق اليوم، استعدادا لمواجهة زد، فى إطار منافسات الأسبوع الأول من الدورى المصرى الممتاز 2023/ 2024 "دورى النيل".

وقرر إيهاب جلال عدم ضم صالح جمعة للقائمة لعدم جاهزيته البدنية والفنية للمشاركة في المباريات، بجانب استبعاد كل من محمد بيومى، حازم مرسي، محمد وجدى، أبو بكر حمزة، مصطفى فارس، حسن صابر، ومحمد بحيرى.

وجاءت قائمة الإسماعيلى لمواجهة زد كالتالى:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم، محمد فوزى، كمال السيد

الدفاع: محمد هاشم، محمد ناصر، إياد العسقلانى، محمد عمار، محمد دسوقى، عصام صبحى، أحمد محسن، حمدى النقاز، كريم عرفات

الوسط: عماد حمدى، محمد مخلوف، محمد حسن، مروان حمدى، محمد عبد السميع، عبد الرحمن مجدى، عمر الساعى، عبد الله السعيد، محمد الشبراوى

الهجوم: باسم مرسى، ياو أنور، نادر فرج

وتسلم إيهاب جلال، المدير الفني للنادى الإسماعيلى، تقريرا من جهازه المعاون عن نقاط القوة والضعف في صفوف فريق زد الصاعد حديثاً لدوري الأضواء والشهرة قبل ملاقاته بالجولة الأولى للمسابقة.

ويرغب إيهاب جلال في الوقوف على التشكيلة الأساسية لفريق زد بعد سلسلة التدعيمات القوية التي أجراها الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة بحثاً عن الظفر بالثلاث نقاط وتحقيق إنطلاقة مميزة للدراويش بالمسابقة.