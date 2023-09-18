شكرا لقرائتكم خبر عن زد يعلن قائمة الموسم الجديد قبل مواجهة الإسماعيلي فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق زد قائمة فريقه في الموسم الجديد، والتي ستبدأ مشوارها في دوري الأضواء والشهرة بمواجهة الإسماعيلي غدا الثلاثاء فى افتتاح مشواره بمسابقة الدوري المصري الممتاز، فى الظهور الأول للفريق الصاعد إلى الدوري الممتاز للمرة الأولى في تاريخه.

وتضم قائمة فريق زد إف سي 30 لاعبًا بموسم 2023/2024 كلًا من: مصطفى سلومة، وكريم يكن، وفهد أبو الفتوح، ووليد عادل، ومحمود صابر، وجرجس مجدي، ومحمد علي، ونادر رمضان، وليوناردو بارتولوميو كاموني، وحجاج محمد، وأحمد رفعت، ومحسني ماليما، وعلي جمال، ومحمد سمير، وبيتر زيلو، ومصطفى محمود، وعبد الله مجدي، ومحمد سيد، ومحمد إسماعيل، وأحمد عاطف، وشادي حسين، ومصطفى فوزي، وعمرو حسام، وإسلام إسماعيل، ومصطفى محمد، وأحمد سيد عبد النبي، ومصطفى سعد، ومحمد رضا جمعة، وعلي لطفي، ومحمد أشرف بكري.

كما قرر الجهاز الفني تصعيد 7 لاعبين من قطاع الناشئين للمشاركة مع الفريق الأول بالموسم الجديد وهم: الكونغولي إمبولي، والجامبي محمد سوانيه، والموريتاني معط ماجاسا، وحازم محمد، ورأفت خليل، وعبد المنعم تامر، ومحمد عبد المنعم.

ويتكون الجهاز الفني للفريق الأول لفريق زد إف سي من: وليد صلاح الدين مدير الكرة، ومجدي عبد العاطي مدير فني، ومحمد ثابت مدرب عام، وعبد الله رجب ومصطفى إبراهيم مدربين، وعصام محمود مدرب حراس المرمى، وأحمد حيدر مخطط أحمال، وكريم حلمي وعمر عبد الله محللين أداء، ومشهور جودت مدير إداري، وعمرو علي عبد الله طبيب الفريق، وماركو جوزيف موسى أخصائي تأهيل.