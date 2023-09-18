شكرا لقرائتكم خبر عن الدوري المصري .. بيراميدز يفتقد جهود الشيبى وتوفيق فى مواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يفتقد فريق نادي بيراميدز جهود الثنائي محمد الشيبي وأحمد توفيق فى مواجهة الزمالك فى افتتاح مشوار الفريق بالدوري الممتاز بسبب الإيقاف.
ويحل الزمالك ضيفا على بيراميدز فى السابعة مساء الخميس المقبل باستاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.
من جهته كشف أحمد زاهر، المدير الإداري، عن غياب الثنائي أمام الزمالك، بعدما حصل محمد الشيبي على بطاقة صفراء ثالثة فى لقاء الأهلي الأخير بالموسم الماضي، كما تعرض أحمد توفيق لاعب الوسط للطرد فى ذات المباراة، وبالتالي يغيب عن مواجهتي الزمالك والبنك الأهلي فى الجولتين الأولى والثانية.
وحدد الجهاز الطبى لبيراميدز، برئاسة الدكتور مصطفى المنيرى، برنامج تأهيل لرمضان صبحى، لتجهيزه للمرحلة المقبلة، وإن كانت فرص لحاقه بمواجهة الزمالك ضئيلة.
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