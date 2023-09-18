شكرا لقرائتكم خبر عن الدوري المصري .. بيراميدز يفتقد جهود الشيبى وتوفيق فى مواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتقد فريق نادي بيراميدز جهود الثنائي محمد الشيبي وأحمد توفيق فى مواجهة الزمالك فى افتتاح مشوار الفريق بالدوري الممتاز بسبب الإيقاف.

ويحل الزمالك ضيفا على بيراميدز فى السابعة مساء الخميس المقبل باستاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.

من جهته كشف أحمد زاهر، المدير الإداري، عن غياب الثنائي أمام الزمالك، بعدما حصل محمد الشيبي على بطاقة صفراء ثالثة فى لقاء الأهلي الأخير بالموسم الماضي، كما تعرض أحمد توفيق لاعب الوسط للطرد فى ذات المباراة، وبالتالي يغيب عن مواجهتي الزمالك والبنك الأهلي فى الجولتين الأولى والثانية.

فى الوقت ذاته، تضاءلت فرص لحاق رمضان صبحى، لاعب فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، بمواجهة فريقه المقبلة أمام الزمالك، ويخضع رمضان صبحى لبرنامج تأهيلى بعدما شعر بآلام فى العضلة الضامة، قبل مواجهة الجيش الرواندى، وأدت تلك الإصابة لاستبعاده من المباراة التى انتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين، فى إطار منافسات دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحدد الجهاز الطبى لبيراميدز، برئاسة الدكتور مصطفى المنيرى، برنامج تأهيل لرمضان صبحى، لتجهيزه للمرحلة المقبلة، وإن كانت فرص لحاقه بمواجهة الزمالك ضئيلة.