شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة عجمان تتوج الفائزين ببطولة البولينغ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت القيادة العامة لشرطة عجمان بطولة شرطة عجمان للبولينغ التي تم تنظيمها في نادي الشرطة للرياضة والرماية بعجمان بنظام النقاط من ثلاث جولات، بمشاركة مختلف إدارات ومراكز الشرطة في القيادة.

وأوضح الرائد خميس ثاني فيروز مدير فرع الأنشطة الرياضية والثقافية أن تنظيم مثل هذه البطولات يأتي ضمن سعي القيادة إلى صقل المهارات الرياضية لدى منتسبيها، وتعزيز روح التنافس والإيجابية لدى المشاركين، ونشر الوعي الرياضي، والذي يسهم في بناء الشخصية الشرطية المتكاملة، وأشاد بالروح الرياضية التي سادت أجواء البطولة.

وتم تكريم الفائزين بالمراكز الأولى في البطولة؛ حيث فاز بالمركز الأول الرقيب يوسف محمد الزرعوني من مركز شرطة المدينة الشامل، وحصل على المركز الثاني الشرطي أول رامز قاسم من إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية، فيما كان المركز الثالث من نصيب المقدم حسن البند رئيس قسم أمن القيادة والانضباط.