شكرا لقرائتكم خبر عن «الفجيرة للفنون القتالية» يستهل الموسم بـ19 ذهبية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

استهل نادي الفجيرة للفنون القتالية الموسم 2023-2024 بحصد 53 ميدالية ملونة، موزعة على 3 رياضات هي الملاكمة والجودو والمبارزة، خلال منافسات الأسبوع الأول، حيث توج لاعبو فريق الملاكمة بـ11 ميدالية منها 6 ذهبيات و5 فضيات في بطولة الإمارات المفتوحة للملاكمة، بعدما انهالوا بضربات قاضية كانت نتيجتها كأس أفضل لاعب في البطولة، والذي استحقها بجدارة نواف خميس بجانب ميدالية ذهبية، فيما نال كل من حسين الشمار ورحمة خلفان ذهبيتين، وخالد عزام ومحمد الحفيتي فضيتين، وفي فريق الشباب حصلت جواهر غريب على ذهبية، وحصة سلطان عبدالله على فضية.

وفي نتائج فريق الناشئين حصد بدر سعيد ذهبية، وعبد الرحمن كمال ذهبية، ومحمد عبد الرحمن فضية، وزايد الزعابي فضية.

وعلى صعيد فريق الجودو الذي خاض نزالاته بجسارة وانتزع كأس فئة الرجال في الترتيب العام لبطولة كأس الاتحاد للجودو التي جرت منافساتها في الشارقة، حيث حقق الفريق المركز الأول لفئة الرجال في الترتيب العام، وحقق المركز الثاني في فئة الأشبال، والمركز الثالث في فئة الناشئين برصيد 35 ميدالية.

وفي أولى بطولات اتحاد المبارزة في دبي حصلت اللاعبة الهيام البلوشي على ذهبية سلاح الفلوريه ونالت مهرة علي ذهبية سلاح السابر، وأحرزت أصيلة الزعابي ومريم أشرف برونزية لكل منهما في سلاح السابر، وتألق فريق الشباب بميداليتين فضيتين في سلاح الفلوريه كانت من نصيب اللاعب فارس البلوشي، وبرونزية في سلاح الإيبيه حصل عليها اللاعب مايد محمد.

وثمن نادر أبو شاويش مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية البداية القوية والمبشرة للاعبي الفجيرة، وشدد على ضرورة مواصلة التميز وتحقيق المزيد من الإنجازات خلال الاستحقاقات القادمة، وأعرب عن شكره للأجهزة الفنية والإدارية.