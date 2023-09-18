شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الإثنين 18/ 9/ 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك، اليوم الإثنين 18/ 9/ 2023، العديد من الأخبار المهمة، جاء فى مقدمتها، تحويل أحمد عيد وأيمن منصور للتحقيق بسبب شكوى الزمالك، والزمالك خارج بطولة السوبر المصرى.

تحويل أحمد عيد وأيمن منصور للتحقيق بسبب شكوى الزمالك

تلقى نادى الزمالك خطابا من اتحاد الكرة، يفيد بتحويل أحمد عيد وأحمد أيمن منصور، اللذين انضما مؤخرا للمصرى البورسعيدى، للتحقيق على خلفية شكوى مسئولى النادى الأبيض فى اللاعبين لتوقيعهما لناديين.

الزمالك خارج بطولة السوبر المصرى.. اعرف السبب

تقرر استبعاد فريق الزمالك من بطولة السوبر المصري، المقرر إقامتها فى الفترة من 24 إلى 29 ديسمبر المقبل بدولة الإمارات، بسبب الاعتذار عن المشاركة فى النسخة الماضية للبطولة أمام الأهلي.

الزمالك يواجه بيراميدز بدون زيزو وحاتم سكر فى الجولة الأولى بالدورى

تأكد غياب الثنائى أحمد مصطفى زيزو وحاتم سكر، لاعبا الزمالك، عن قائمة الفريق الأبيض فى مباراة بيراميدز، المقرر لها الخميس المقبل، بالجولة الأولى من مباريات الدورى الممتاز.

الدوري المصري .. بيراميدز يفتقد جهود الشيبى وتوفيق فى مواجهة الزمالك

يفتقد فريق نادي بيراميدز جهود الثنائي محمد الشيبي وأحمد توفيق فى مواجهة الزمالك فى افتتاح مشوار الفريق بالدوري الممتاز بسبب الإيقاف.

تضاؤل فرص لحاق رمضان صبحى بمواجهة الزمالك

تضاءلت فرص لحاق رمضان صبحى، لاعب فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، بمواجهة فريقه المقبلة أمام الزمالك، المقرر لها السابعة مساء الخميس المقبل باستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

انتهاء أزمة قيد طائرة الزمالك بعد سداد 3 ملايين جنيه