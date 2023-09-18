شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الإثنين 18 / 9 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادي الأهلى اليوم الإثنين 18 / 9 / 2023 العديد من الأحداث المهمة، سواء فيما يخص الفريق الكروي أم باقي الفرق الرياضية، وأهم الأحداث التي تهم مشجعي القلعة الحمراء.

اقترب الفرنسي أنتوني موديست، مهاجم الأهلي الجديد، من المشاركة أساسياً وقيادة هجوم فريقه فى مباراته أمام المصري غدا الثلاثاء، فى افتتاح مسابقة الدوري للموسم الجديد، ليسجل ظهوره الأول بقميص الفريق الأحمر. ولم يشارك موديست فى مباراة السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، والتي خسرها فريقه بهدف نظيف، بسبب رفض الكاف قيده فى قائمة الأهلي المشاركة بالسوبر لأنه لم يتم قيده قبل 31 أغسطس. ويغيب محمود كهربا عن المشاركة مع الأهلي في الدوري بسبب الإيقاف 6 مباريات. الأهلي ضد المصري.. إمام عاشور جاهز لقيادة وسط الأحمر غدا أصبح إمام عاشور، لاعب وسط الأهلي، جاهزا للمشاركة أساسيا في مباراة فريقه ضد المصري غدا الثلاثاء على ملعب برج العرب بالجولة الأولى للدوري، بعد شكواه من كدمة في وجه القدم خلال مشاركته في مباراة السوبر الأفريقي الأخيرة. وخضع إمام عاشور لفحص طبي من قبل الجهاز الطبي للأهلي، والذي تأكد من جاهزية اللاعب، خاصة أن الكدمة خفيفة ولن تعيق اللاعب عن المشاركة في المباريات. تفاصيل مران الأهلى الأخير قبل مباراة المصرى فى الدورى غدا خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة ‏المصري المقرر لها مساء غد على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الأولى لبطولة ‏الدوري الممتاز.‏ وعقد مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل المران للحديث في كافة ‏الجوانب الفنية والخططية.‏

كشف الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موقف عمرو ‏السولية وكريم نيدفيد ومحمود متولي، ثلاثي الفريق، من المشاركة في مباراة المصري، التي تقام ‏في السابعة مساء غد على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الأولى لبطولة الدوري ‏الممتاز.‏ وأكد طبيب الأهلي غياب الثلاثي عن مباراة المصري بسبب الإصابة، وقيامهم بتنفيذ ‏برنامج علاجي وتأهيلي لتجهيزهم للمشاركة مع الفريق.‏

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة تعيين الحكم الدولى محمد عادل لإدارة مباراة الأهلى والمصرى غدا، ضمن منافسات الأسبوع الأول من عمر الدورى المصرى، بينما يدير الحكم الدولى إبراهيم نور الدين مباراة زد والإسماعيلى فى نفس الجولة. وكشف الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موقف عمرو ‏السولية وكريم نيدفيد ومحمود متولي، ثلاثي الفريق، من المشاركة في مباراة المصري، التي تقام ‏في السابعة مساء غد على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الأولى لبطولة الدوري ‏الممتاز.‏

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