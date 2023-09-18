شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش ضد البنك الأهلى.. عبد الرحمن شيكا يسجل الثانى للفريق العسكرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل عبد الرحمن شيكا، لاعب طلائع الجيش، الهدف الثاني لفريقي في مرمى البنك الأهلى في الدقيقة 87 المباراة التي تجمعهما على استاد جهاز الرياضة فى افتتاح مباريات بطولة الدورى الممتاز للموسم الجديد 2023 / 2024.

وجاءت أحداث الـ45 دقيقة الأولى متوسطة في الأداء الفني، رغم محاولة الفريقين للوصول إلى مرمى الآخر وتسجيل أهداف ولكن بدون خطورة حقيقية.

وسجل يسري وحيد لاعب طلائع الجيش هدف تقدم فريقه على البنك الأهلى في الدقيقة 63 من عمر المباراة بعد استغلال عرضية أحمد متعب من الجبهة اليسرى ولعبها رأسية في مرمى البنك، معلنا عن تسجيل أول أهداف الموسم الجديد للدوري المصري.

وأضاف عبد الرحمن شيكا الهدف الثاني لطلائع الجيش في الدقيقة 87 من عمر المباراة بعد اختراق دفاع البنك وتسديد الكرة بيمناه وتسكن شباك محمد أبو جبل.

وجاء تشكيل طلائع الجيش كالتالي:

حراسة المرمى: عمر رضوان .

خط الدفاع: محمد فتح الله "كماتشو"، خالد سطوحى، أحمد متعب، أحمد "زولا".

خط الوسط: محمد شحاتة، فريد شوقى، على حمدى.

الهجوم: كريم طارق، جودوين أوكورا، موسى دياورا

فيما جاء تشكيل البنك الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: سعيدو سيمبورى، محمود الجزار، إسحاق يعقوبو، أيمن أشرف.

خط الوسط: محمد فتحى، محمود سيد، أحمد مدبولى، أحمد ياسر.

الهجوم: كريم بامبو، محمد (جريندو).