شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يختتم المباريات التجريبية قبل انطلاق الموسم بالفوز على الألومنيوم 3/1 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان الرياضى مبارياته الودية استعدادا لانطلاق الموسم الجديد 2023 / 2024 بالمباراة التجريبية الأخيرة أمام نادى الألومنيوم، وانتهت بفوز أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، سجل أهداف أسوان الثلاثة اللاعبون أحمد عيد بلية وحسام عرفات وجدو.

وأكد حمدى حمدان، المدير الفنى لنادى أسوان، أن الفريق استفاد كثيرا من المباريات التحضيرية التى خاضها خلال المرحلة الأخيرة من فترة الإعداد بمعسكره المستمر بالقاهرة، وشهدت ارتفاع معدلات اللياقة البدنية والذهنية لدى اللاعبين، مع حرص الجهاز الفنى على تحقيق الانسجام المستهدف بين عناصر قوام الفريق سواء للاعبين القدامى والعناصر الجديدة التى انضمت.

وأشار حمدى حمدان إلى نجاح مجلس الإدارة وقطاع كرة القدم بالنادى فى تلبية احتياجات الجهاز الفنى بالحفاظ على اللاعبين الكبار أصحاب الخبرة بالفريق، مثل خالد وليد وعلى فتحى وكاستيلو وجدو ومحمود صلاح وحسام عرفات ومحمد المرسى، بالإضافة إلى التعاقدات الجديدة والتى ضمت خبرات، مثل المدافع محمد العشرى والمهاجم كريم مصطفى والثنائى الأفريقى الجديد أموس من نيجيريا وموسى من جامبيا وضم عناصر شابة واعدة فى كل خطوط الفريق وتسجيل وقيد 11 لاعبا مواليد 2003 و2001 من أبناء قطاع الناشئين بالنادى، ليصبح الفريق جاهزا لخوض منافسات الموسم الجديد، ولديه العزم والطموح لتحقيق آمال جماهير أسوان بالعودة سريعا للممتاز.

جدير بالذكر أن أسوان سيخوض مباراة الافتتاح خارج ملعبه أمام بتروجت بملعب بتروسبورت الإثنين المقبل 25 سبتمبر.