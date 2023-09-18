شكرا لقرائتكم خبر عن ميار شريف تودع منافسات بطولة المكسيك للتنس من الدور الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ودعت ميار شريف، لاعبة المنتخب الوطني للتنس، منافسات بطولة جوادالاخارا للأساتذة في المكسيك للتنس، فئة 1000 نقطة، بعد الخسارة من اللاعبة الإيطالية كاميلا جورجي المصنفة 56 عالمياً، في الدور الأول بالبطولة بنتيجة مجموعتين دون رد، بواقع 7-5 و6-3.

ومن المقرر أن تشارك ميار شريف رفقة الإيطالية جاسمين باوليني في منافسات زوجي السيدات أمام ثنائي من أمريكا وأستراليا في الدور الأول للزوجي.

وصعدت البيلاروسية أرينا سابالينكا إلى صدارة التصنيف العالمي للسيدات، بعد هيمنة طويلة للبولندية إيجا شفيونتيك، وتراجعت الأمريكية جيسيكا بيجولا مركزين، والتونسية أنس جابر التي تراجعت إلى المركز السابع.