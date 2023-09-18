شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوظبي للزوارق» بطل «مونديال الفورمولا 2» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشعل فريق أبوظبي للزوارق السريعة شمعة جديدة، في سماء إنجازات الوطن، بحصد لقب بطولة العالم لزوارق «الفورمولا 2» لموسم 2023، بعد أن حصد زورق «أبوظبي 35»، بقيادة راشد القمزي المركز الثاني، عبر الجولة قبل النهائية، والتي أقيمت في مدينة بيسو البرتغالية، وليصل إلى «النقطة 55»، في صدارة الترتيب العام للبطولة، ويحسم أيضاً اللقب قبل نهاية البطولة بجولة كاملة.

وحقق لقب الجولة المتسابق الليتواني إدراجس ريابكو، بعد أن انطلق في الصدارة، منذ الدورة الأولى، في حين حافظ راشد القمزي على المركز الثاني، حتى نهاية السباق، مفضلاً عدم المجازفة، وإنهاء المنافسة بأعلى رصيد من النقاط، من أجل الوصول إلى الهدف، وهو التتويج ببطولة الموسم، وشهدت الجولة الثالثة أيضاً حلول زورق أبوظبي بقيادة منصور المنصوري في المركز الثالث، أيضاً، وبالتالي يُتوج الفريق بميداليتين في الجولة، بالإضافة إلى حصد لقب الموسم، والاحتفال بالفوز مبكراً، قبل الجولة النهائية والمقبلة في مدينة فيلا فيلها الأسبوع المقبل، واستعاد فريق أبوظبي بهذه النتيجة لقب البطولة التي حققها للمرة الأخيرة في موسم 2021 بجدارة، بعد أن عانق منصة التتويج، في الجولات الثلاث الأولى للبطولة.

ووجّه سالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية التهنئة باللقب الغالي، إلى القيادة الرشيدة، وإلى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، مؤكداً أن استعادة الفريق للقب، جاءت بعد عمل دؤوب ومتواصل للطاقم الفني والإداري للفريق، قبل بداية الموسم والتحضير المبكر، من أجل المنافسة.

وقال: بدأنا بتوجيهات من الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، بالتحضير مبكراً للمنافسة، ووضعنا الخطط لأن يتوج فريق أبوظبي باللقب الغالي هذا الموسم، وهو ما تحقق بوصول القمزي إلى «النقطة 55»، وقبل نهاية البطولة بجولة كاملة.

وقال سالم الرميثي: بدأ راشد القمزي منذ الجولة الأولى بقوة بحصد المركز الأول، وواصل ذلك في الجولة الثانية، بإحراز المركز الأول أيضاً، واستمر على نفس النهج في الجولة الثالثة من البطولة، وحل ثانياً كي يحصد اللقب بفارق النقاط عن أقرب منافسيه، وبغض النظر عن النتيجة التي يحققها في الجولة الرابعة والختامية.

حقق راشد القمزي نجم فريق أبوظبي اللقب الرابع له في المنافسة، وعلى صعيد بطولة العالم لزوارق «الفورمولا 2»، وأثبت أن معدن البطل لا يصدأ، مع ما يقدمه باستمرار من مهارة وشراسة في البطولة.

وعبر راشد القمزي عن الفرحة الكبيرة، بأن يسجل رابع ألقابه في البطولة، والوصول إلى هذه المكانة المتميزة على خريطة المنافسة.

وقال: «بداية السباق في الجولة الثالثة جاءت صعبة، حيث إن البوابة الأولى كانت تتطلب الكثير من التركيز لحظة التجاوز، وبقيت في المركز الثاني، مفضلاً أن لا أغامر بتجاوز صاحب الصدارة في السباق إدجراس، حتى لحظة رفع العلم الشطرنجي، وذلك للحفاظ على حظوظي قوية بحصد اللقب، وهو ما حدث بالفعل».

ورغم إحرازه للقب، إلا أن راشد القمزي أكد أنه يخوض الجولة الرابعة والختامية الأسبوع المقبل، بطموح الفوز والمركز الأول أيضاً، خاصة أنه يدخل الجولة بأريحية كبيرة، ومن دون ضغوط، وبالتالي يحاول أن ينهي الموسم أيضاً على المنصة في جولة الختام.