شكرا لقرائتكم خبر عن علي جاسم ينقذ القوة الجوية أمام سبهان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

تعادل فريق القوة الجوية الأول لكرة القدم العراقي مع ضيفه فريق سبهان الإيراني 2 – 2 في المباراة التي احتضنها ملعب «فرانسو حريري» في محافظة أربيل العراقية وحضرها جمهور كبير، وهي ضمن الجولة الأولى من مباريات بطولة الأندية الآسيوية أبطال الدوري.

تقدم فريق القوة الجوية بهدف سجله اللاعب علي جاسم في الدقيقة 24، إلا أن سبهان الإيراني تمكن من معادلة النتيجة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1 – 1.

وفي الشوط الثاني تقدم فريق سبهان الإيراني بهدف ثانٍ، إلا أن اللاعب علي جاسم عاد مرة أخرى ليعيد التوازن إلى المباراة، لتنتهي بالتعادل 2 -2.

فريق القوة الجوية العراقي ظهر بصورة طيبة برغم عدم استعداده المثالي لهذه المباراة، لأنها تعد المباراة الرسمية الأولى له هذا الموسم، على العكس من استعدادات سبهان الإيراني التي كانت متميزة، حيث ظهر الأخير بصورة جيدة وكاد أن ينهي المباراة لصالحه، لولا هدفي علي جاسم وصلابة لاعبي القوة الجوية الذين دافعوا عن مرماهم بكل بسالة.