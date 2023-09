شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يواجه زامبيا والجزائر في أبوظبي 12 و16 أكتوبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

القاهرة:"الخليج 365"

يخوض منتخب مصر الأول مباراتين وديتين أمام نظيريه الزامبي والجزائري يومى 12 و 16 أكتوبر المقبل، في أبوظبي، ضمن برنامج الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، وكأس الأمم الإفريقية 2023 في كوت ديفوار.

وتقام المباراتان في أبوظبي، التي تستضيف معسكر المنتخب المصري خلال الفترة من 9 حتى 17 أكتوبر المقبل.

من ناحية أخرى، وافق مجلس إدارة اتحاد الكرة على طلب روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، بانطلاق معسكر الفراعنة يوم 2 يناير المقبل استعداداً لبطولة أمم إفريقيا التي تقام في كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير2024.

ويبدأ منتخب مصر الأول، بقيادة روي فيتوريا، معسكره في 9 أكتوبر المقبل حتى 17 من نفس الشهر، ويتخلل المعسكر إقتمة مباراتين وديتين لم يتم الإعلان عنهما بشكل رسمي حتى الآن.

وخسر منتخب مصر أمام تونس ودياً بنتيجة 1-3 الثلاثاء الماضي، وتعتبر هذه الهزيمة الأولى للفراعنة مع المدرب البرتغالي روي فيتوريا الذي فاز في أول 8 مباريات مع منتخب مصر.

وتأهل منتخب مصر متصدراً عن مجموعته لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

