شكرا لقرائتكم خبر عن ختام بطولة الشارقة للدراجات المائية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أسدل الستار، أمس الاثنين، على منافسات الجولة الثانية من بطولة الشارقة للدراجات المائية وبطولة الإمارات للفلاي بورد، التي نظمها نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة فعاليات الموسم 2023-2022، وسجلت الجولة الثانية التي أقيمت على ضفاف بحيرة الخان بمدينة الشارقة، اهتماماً كبيراً، بمشاركة 55 متسابقاً من 10 دول مختلفة تنافسوا في 6 فئات، وأبرزهم فئة السيدات التي تشارك للمرة الأولى.

وشهد منافسات الجولة كل من خالد جاسم المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، وثامر حابس المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص ومحمد الكمالي عضو مجلس الإدارة، وأحمد الحوسني مدير عام النادي.

وأسفرت النتائج في فئة Ski division GP1 عن فوز عمر عبد الله الراشد بالمركز الأول، وسلطان عيسى الحمادي بالمركز الثاني، ووليد الشرشاني بالمركز الثالث، وفي فئةSki GP2 2 stroke حقق حريز المر بن حريز المركز الأول، وجاء سعود أحمد في المركز الثاني، ومحمد محسن ثالثاً، وفي فئة Ski junior 3.3 جاء سعود محمد العوضي في الصدارة أولاً، وعلي آل علي وصيفاً، وسهيل الطاير ثالثاً.

وفي فئة السيدات التي تنظم للمرة الأولى، جاءت ريناد حافظ في المركز الأول، وعلياء محمد في المركز الثاني، وحلت رابية بالمركز الثالث، وفي فئة Runabout GP1 جاء راشد الدواس أولاً، ومانع المرزوقي ثانياً، وعامر حوير ثالثاً، وفي فئة Runabout Spark GP4 جاء أحمد الهرمي أولاً وصفوت محمد ثانياً وعبدالمجيد المطيري ثالثاً.

وفي بطولة الفلاي بورد، حقق مانع المرزوقي المركز الأول وأبوبكر المري المركز الثاني وجاءت المتسابقة جينجر كروك في المركز الثالث.

وأشاد خالد جاسم المدفع بالجهود المبذولة من قبل فريق عمل النادي بقيادة أحمد الحوسني من خلال توفير كل الاحتياجات للمتسابقين وتأمين موقع السباق وفق معايير الجاهزية والسلامة، مؤكداً أن مشاركة العنصر النسائي في هذه الجولة تعتبر إضافة نوعية للرياضات البحرية وفرصة لباقي محبات هذه الرياضة للانخراط وممارسة الرياضات البحرية بمختلف تنوعها والمنافسة في المحافل المحلية والدولية، متمنياً التوفيق والسلامة للجميع.