شكرا لقرائتكم خبر عن «الفرسان» بطلاً لكأس نائب رئيس الدولة للسلة للمرة السابعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

توج شباب الأهلي بطلاً لكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة لكرة السلة، واحتفظ بلقبه عقب فوزه المئوي على نظيره الوصل بنتيجة 103-91، في المباراة النهائية للبطولة المؤجلة من الموسم الماضي، والتي جمعتهما، مساء أمس الأول الأحد، على صالة نادي شباب الأهلي في الممزر، وبخسارته حلّ «الإمبراطور» وصيفاً مبدداً طموحه في حصد اللقب الثاني له في البطولة، بعد الأول في نسخة 2010-2011.

وحقق الشارقة الميدالية البرونزية بحلوله في المركز الثالث، عقب تغلبه على ضيفه فريق البطائح بنتيجة 76-69، في مباراة تحديد المراكز التي جمعتهما على صالة نادي الشارقة.

وفي مجريات النهائي، فرض «الفرسان» سيطرته منذ بداية المباراة مستثمراً الضغط الهجومي، وتفوق في الربعين الأول والثاني بواقع 31-22، و28-21، منهياً الشوط الأول لمصلحته بفارق 16 نقطة، وبنتيجة 59-43، ثم عزز تقدمه بإنهاء الربع الثالث لمصلحته 28-23، ولم تشفع ل«الإمبراطور» أفضليته في الربع الرابع والأخير 27-16 لتحسم الفروق النتيجة لمصلحة صاحب الأرض، ويحلق باللقب الذي توج به 7 مرات.

وتوّج عبد اللطيف الفردان نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة السلة البطل والوصيف، في حضور محمد عبد الله الحاج رئيس المكتب التنفيذي للاتحاد، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة الاتحاد، ومحمد حماد المدير التنفيذي للاتحاد، وحضر من جانب شباب الأهلي الدكتور ماجد سلطان المدير التنفيذي لقطاع الألعاب الرياضية، وعدد من المسؤولين في اتحاد اللعبة والناديين.

وأعرب التونسي وليد زريدة المدير الفني الجديد لشباب الأهلي عن سعادته بأول لقب له مع «الفرسان»، مشيراً إلى أن التتويج دافع معنوي كبير للاعبين في مستهل الموسم، وأشاد بالبطولة التي أسهمت في تحضير اللاعبين وتجهيزهم للمسابقات على كل المستويات. وأضاف المدرب: «البطولة كانت بالنسبة إلي أيضاً فرصة له للوقوف على جاهزية الفريق لبطولة الدوري وغيرها من مسابقات الموسم المحلية، وكذلك للمشاركة في النسخة الثانية من بطولة السوبر لغرب آسيا لكرة السلة «وصل»، كما كانت فرصة لتجمع اللاعبين مع بعضهم بعضاً بعد التحاق عدد كبير من اللاعبين بالمنتخب الوطني».