شكرا لقرائتكم خبر عن تنظيم يوم مفتوح للرياضة المجتمعية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظّم اتحاد الإمارات لرياضة المرأة، بالشراكة مع الهيئة العامة للرياضة ومؤسسة مبادلة التي تدير الأنشطة والمبادرات المجتمعية والتطوعية لشركة مبادلة للاستثمار، يوماً رياضياً مفتوحاً ضمن مبادرة «طاقة إيجابية»، التي أطلقها في إطار السعي إلى توسيع قاعدة الممارسة الرياضية الجماعية، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة.

تضمن اليوم الرياضي المفتوح الذي أقيم في «أكتف» بجزيرة المارية أبوظبي، جلسة حوارية قدمتها موزة محمد الشامسي عضوة مجلس إدارة اتحاد الإمارات لرياضة المرأة، وشاركت بها العديد من عضوات مجالس الاتحادات الرياضية في الدولة، ومجموعة من اللاعبات ممن شاركن في نقاشات حول التحديات التي تواجهها المرأة خلال مشاركاتها في البطولات والمسابقات الخارجية.

وشهد اليوم الرياضي إقامة مباريات ودية في كرة السلة والكرة الطائرة والقوس والسهم، إلى جانب إقامة جلسات لياقة بدنية (يوغا وزومبا)، علاوة على تقديم فحوص طبية رياضية وتوفير إرشادات غذائية عن طريق مختصين من مستشفى إن إم سي رويال – مدينة خليفة.

حضر فعاليات اليوم الرياضي نورة السويدي الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، رئيسة اتحاد الإمارات لرياضة المرأة، وموزة محمد الشامسي، وشيخة غانم الشامسي عضوتا مجلس إدارة اتحاد الإمارات لرياضة المرأة، وأمل الصايغ عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للفروسية والسباق.

وقالت نورة السويدي: «نسعى إلى السير على نهج القيادة الرشيدة، وسموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، وحرصهم على تمكين الإنسان والاستثمار فيه بالشكل الأمثل»، مشيدة بالدعم الكبير الذي تحظى به الرياضة المجتمعية من المؤسسات الرياضية بالدولة وفي مقدمتها الهيئة العامة للرياضة؛ وذلك لما تمتلكه من قدرة على تحقيق أثر إيجابي في المجتمع، وتعزيز السلوك الإيجابي للأفراد.

وقال سعيد عبد الغفار حسين، مدير عام الهيئة العامة للرياضة: «إن الشراكة التي جمعتنا، مع الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، هي أساس النجاح والإنجاز والتقدم الذي صب في تعزيز الارتقاء بالقطاع الرياضي نحو التميز وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق أهداف الهيئة العامة للرياضة الاستراتيجية التي تجسّد رؤى وتطلعات قيادتنا الرشيدة».

وقال حميد عبد الله الشمري، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة والرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية والموارد البشرية في مبادلة: «يسعدنا التعاون مع اتحاد الإمارات لرياضة المرأة والهيئة العامة للرياضة، لتنظيم هذا اليوم الرياضي المفتوح ضمن مبادرة طاقة إيجابية، والذي يأتي في إطار الحرص على إحداث تأثير إيجابي ومستدام في المجتمع المحلي، من خلال الترويج لنمط حياة صحي ومتوازن».

