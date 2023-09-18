الامارات | الشارقة يكتفي بالتعادل أمام السد في دوري أبطال آسيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اكتفى فريق الشارقة بالتعادل دون أهداف أمام مضيفه السد القطري خلال المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الأثنين على استاد جاسم بن حمد بنادي السد في الدوحة في ضربة البداية للفريقين ضمن مباراة الذهاب في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا للأندية لموسم 2023 -2024 ليكتفي كل فريق بنقطة واحدة على الرغم من أن الشارقة كان قريبا من الفوز وحصد النقاط الثلاث قياسا بالأداء الذي قدمه في المباراة على مدار الشوطين.

وشهدت مدرجات ملعب المباراة حضور عدد مقدر من جمهور الشارقة لمساندة فريقه في المباراة.

وأهدر لاعب السد الجزائري بغداد بونجاح ركلة جزاء في الشوط الثاني حيث تمكن حارس الشارقة عادل الحوسني في التصدي للكرة.

وخاض الشارقة المباراة بتشكيلة ضمت كلا من عادل الحوسني في حراسة المرمى، وفي الدفاع عبد العزيز الكعبي ومانولاس وعبد الله غانم وخالد الظنحاني، وفي الوسط محمد عبد الباسط وماجد راشد وميراليم بيانيتش، وفي الهجوم كايو لوكاس وفراس بالعربي وعثمان كامارا.

وأهدر اللاعب البديل سبستينان تيغالي هدفا محققا للشارقة في الدقائق الأخيرة وهو في مواجهة المرمى.