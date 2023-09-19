شكرا لقرائتكم خبر عن جمهورية شبين يعلن ضم عطية محمد مهاجم أسوان استعدادا للمحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح جمهورية شبين أحد أندية دورى المحترفين، في التعاقد مع عطية محمد مهاجم فريق أسوان، استعدادا لدورى المحترفين في الموسم الجديد 2023/ 2024 الذى سيقام من دور واحد.

ونشر الحساب الرسمي لنادي جمهورية شبين على "فيس بوك"، صورة للاعب بقميص النادى معلقا عليها: "الصفقة الرابعة عشرة.. لم يتردد لحظة للعودة لبيته.. لاعبنا السابق عطية محمد مهاجم أسوان بألوان شبين".

وكان مسئولو فريق جمهورية شبين قد نجح في التعاقد مع محمد نجاتى ظهير أيسر فريق أبو قير للأسمدة، وأحمد كابوريا لاعب الزمالك وزد السابق، ومحمد عبد المنعم لاعب دكرنس، أبو بكر زغلول قادما من فريق الشمس، وأحمد سابق مهاجم الاتصالات، ومحمد حمدان لاعب منتخب السويس وغزل المحلة السابق، استعدادا للموسم الجديد لخطف إحدى بطاقات الصعود للدورى الممتاز.

وخاض فريق جمهورية شبين، بقيادة عصام شعبان، 6 مباريات ودية بدأت بمواجهة فريق طلائع الأسطول، ثم مواجهة فريق الترسانة اليوم ثم مواجهة فريق إسكندرية للبترول ثم مواجهة فريق الأوليمبى ثم مواجهة فريق فاركو اختتم بمواجهة الاتحاد السكندرى.

وأسفرت قرعة دورى المحترفين عن مواجهة نارية لجمهورية شبين في بداية الدورى مع فريق غزل المحلة باستاد جمهورية شبين.