شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يعلن تعاقده مع مهاجم توروا الفرنسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مجلس إدارة نادي فاركو، برئاسة عز الدين ياشار، في التعاقد مع المهاجم الغيني "محمد بانجورا" لاعب توروا الفرنسي، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي برونو روماو.

وتعد صفقة المهاجم الغيني صاحب الـ19 عاما هي الرابعة لفاركو خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعد الثلاثي صلاح باشا وموسيس توراي ومحمود البدري.

وسبق أن نجح مجلس إدارة نادي فاركو برئاسة عز الدين ياشار حلمي، في التعاقد مع محمود البدري، مدافع نادي سيراميكا كليوباترا، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم الموسم المقبل بالدوري المصري، بقيادة المدير الفني البرتغالي برونو روماو.

وتعد صفقة المدافع محمود البدري هي الثالثة لفاركو بالانتقالات الصيفية، بعد الجناح السيراليوني موسيس توراي والمهاجم صلاح باشا.