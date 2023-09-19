شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية، اليوم الإثنين، العديد من الأخبار والأحداث المهمة، أبرزها فوز طلائع الجيش على البنك الأهلى 2 -0 فى افتتاح الدورى، وغياب زيزو عن مباراة الزمالك وبيراميدز للايقاف.

الزمالك خارج بطولة السوبر المصرى.. اعرف السبب

تقرر استبعاد فريق الزمالك من بطولة السوبر المصري، المقرر إقامتها فى الفترة من 24 إلى 29 ديسمبر المقبل بدولة الإمارات، بسبب الاعتذار عن المشاركة فى النسخة الماضية للبطولة أمام الأهلي.

الزمالك يواجه بيراميدز بدون زيزو وحاتم سكر فى الجولة الأولى بالدورى

تأكد غياب الثنائى أحمد مصطفى زيزو وحاتم سكر، لاعبا الزمالك، عن قائمة الفريق الأبيض فى مباراة بيراميدز، المقرر لها الخميس المقبل، بالجولة الأولى من مباريات الدورى الممتاز.

طلائع الجيش يهزم البنك الأهلى بثنائية فى افتتاحية الموسم الجديد

تغلب فريق طلائع الجيش على البنك الأهلى بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين على استاد جهاز الرياضة فى افتتاح مباريات بطولة الدورى الممتاز للموسم الجديد 2023 / 2024.

تحويل أحمد عيد وأيمن منصور للتحقيق بسبب شكوى الزمالك

تلقى نادى الزمالك خطابا من اتحاد الكرة، يفيد بتحويل أحمد عيد وأحمد أيمن منصور، اللذين انضما مؤخرا للمصرى البورسعيدى، للتحقيق على خلفية شكوى مسئولى النادى الأبيض فى اللاعبين لتوقيعهما لناديين.

الأهلى بالأسود والزمالك بالكحلى.. اعرف الزى الأساسى والاحتياطى لفرق الدورى

أرسلت أندية الدوري الممتاز ألوان القميص الذى سيخوض به كل فريق منافسات الموسم الجديد، متضمناً الزى الأساسى والاحتياطى للاعبين وحراس المرمى لـ 18 نادياً بالمسابقة المحلية.

3 بطاقات صفراء تبعد اللاعبين عن أولى مباريات الدوري.. وإلغاء الإنذارين

كشف مسئولو اتحاد الكرة أن حصول أى لاعب على 3 إنذارات فى بطولة الدوري للموسم المنقضي يترتب عليه الغياب عن أول مباراة فى الموسم الجديد 2023 – 2024. صلاح محسن يغيب عن الأهلي أمام المصري غداً بسبب تراكم الإنذارات

تأكد غياب صلاح محسن مهاجم الأهلي عن مباراة فريقه أمام المصري غدا الثلاثاء فى افتتاح مشواره ببطولة الدوري المصري، بسبب تراكم الكروت الصفراء منذ الموسم الماضي.