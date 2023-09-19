شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ضد المصري.. غياب الشحات يقرب رضا سليم من استمرار مشاركته أساسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على الدفع باللاعب رضا سليم، وللمشاركة أساسيا في مباراة المصري يوم الثلاثاء المقبل، في مسابقة الدوري المصري الممتاز، وقيادة مركز الجناح الأيسر في مباراة الغد.

ويغيب حسين الشحات عن مباراة المصري بسبب الإيقاف وهو ما يقرب رضا سليم من الاستمرار في المشاركة الأساسية مع الأهلي في ضربة البداية بالدوري المصري.

وشارك رضا سليم أساسيا في مباراة السوبر الأفريقي الماضية وظهر بشكل جيد، فيما تواجد بيرسي تاو على الدكة؛ بسبب رفض الجهاز الفني الدفع به أساسيا خشية من تعرضه للإجهاد بعد مشاركته في مباراة منتحب بلاده ضد الكونغو الديمقراطية وانضمامه للبعثة الحمراء قبل السوبر الأفريقي بيوم واحد.

وبات بيرسي تاو جاهزا للمشاركة الأساسية، واقترب من العودة لقيادة مركز الظهير الأيمن للأهلي مع ترحيل رضا سليم إلى مركز الجناح الأيسر.

وكان الأهلي قد خسر لقب السوبر الأفريقي بعد الهزيمة من اتحاد العاصمة الجزائري بهدف نظيف في افتتاح الموسم الجديد.