شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد العنبري.. 9 انتصارات في 36 مباراة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: علي نجم

وضعت إدارة نادي خورفكان نقطة النهاية لعلاقتها بالمدير الفني المواطن عبد العزيز العنبري، بعدما ودع الفريق منافسات كأس مصرف أبوظبي الإسلامي بالخسارة الكبيرة أمام اتحاد كلباء بخمسة أهداف مقابل هدف.

وساهم سوء النتائج في المباريات الأربع الأولى هذا الموسم، إلى جانب مستوى التعاقدات مع اللاعبين الأجانب في بلوغ العلاقة خاتمتها «الحزينة»، لاسيما أن السقوط الكبير في كلباء، والشكل المتواضع للفريق وحالة الانهيار التي تعرض لها، أسهمت في أن تكون نهاية العلاقة بين المدرب والنادي.

وسيكون هذا القرار له تأثير كبير على مسيرة «النسور» في رحلتهم هذا الموسم في دوري أدنوك للمحترفين، لاسيما أن الفريق على بعد 5 أيام من مواجهة مصيرية أمام الإمارات المتعثر أيضاً.

وإذا كانت المعطيات الفنية، قد ترجح كفة النسور للفوز على صقور رأس الخيمة، فإن الخسارة لو حصلت قد تكون مؤلمة، خاصة أنها قد تتسبب في دخول الفريق مرحلة الشك.

ولعل ما زاد الأمور غموضاً وضبابية وعشوائية في خورفكان، ملف اللاعبين الأجانب، حيث لم يفلح النادي حتى الساعة في إغلاق الملف، واتخاذ القرار النهائي حول هوية الخماسي الذي سيدافع عن ألوانه، خاصة وجود أقل من 72 ساعة على إغلاق باب القيد والتسجيل الصيفي. ولا شك في أن طموحات خورفكان، حين أبرم التعاقد مع العنبري كان بهدف تحقيق نقلة نوعية مع مدرب مواطن، حقق النجاح الكبير وذاق طعم الفوز بالبطولات لاعباً ومدرباً مع الشارقة، لكن حسابات الحقل لم تطابق بيدر أبناء الخور، ليجد الفريق نفسه في دوامة من سوء النتائج.

وأشرف العنبري على قيادة خورفكان في 28 مباراة في الدوري، حقق الفوز في 7 مباريات فقط، أما على صعيد المسابقات الثلاث (دوري أدنوك للمحترفين، كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة) فقد خاض «النسور» مع المدرب العنبري 36 مباراة، اكتفى في تحقيق 9 انتصارات خلالها لا أكثر، بينما مني ب18 خسارة.

ومع قرار رحيل العنبري عن تدريب خورفكان، وقرار الإمارات قبل 10 أيام بالاستغناء عن محمد الجالبوت، سيعود المدرب المواطن للغياب عن مسرح دورينا بداية من المرحلة الثالثة.

وإذا كان يوم أمس، قد اكتمل فيه بدر دورينا، بعدما بلغ الشهر الأول بالتمام والكمال، فإننا وبعد 30 يوماً، وجولتين، و14 مباراة، أصبحت قائمة من رحلوا عن أنديتهم تضم 3 مدربين هم محمد الجالبوت (الإمارات) والصربي ماركوف (حتا)، وعبد العزيز العنبري (خورفكان)، وسط تساؤل وترقب من سيكون المدرب الرابع في سجل المدربين المقالين؟.