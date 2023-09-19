شكرا لقرائتكم خبر عن كأس رديف الصالات بين «النمور» و«النسور» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

أسفرت مباراتا الجولة الرابعة من كأس الإمارات لرديف الصالات، عن فوز اتحاد كلباء على البطائح برباعية نظيفة، وفوز خورفكان على دبا الحصن 5-3.

وتتواصل المنافسة في الجولة الخامسة المقرر لها، يوم الجمعة المقبل، والتي تجمع بين دبا الحصن والحمرية، وهي مباراة تحصيل حاصل، أما المباراة المهمة فهي التي ستجمع بين اتحاد كلباء وخورفكان، لأن «النمور» و«النسور» ضمنا التأهل إلى المباراة الختامية بواقع الترتيب والنقاط، حيث يقف اتحاد كلباء في الصدارة برصيد 9 نقاط، ويليه خورفكان في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، وسيتم حسم التأهل عبر المواجهات المباشرة التي يتفوق فيها خورفكان واتحاد كلباء على البطائح والحمرية ودبا الحصن، لذلك مهما كانت نتائج مباراتي يوم الجمعة المقبل، إلا أن الحسبة تؤكد أن الصراع على اللقب أصبح محصوراً بين «النسور» و«النمور».

جدير بالذكر أن المنافسة تلعب من دوري من دور واحد، ويلتقي الفريقان الأول والثاني في جدول الترتيب على كأس البطولة، والذي أصبح محسوماً لمصلحة كلباء وخورفكان.