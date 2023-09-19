شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة تشكيل اللجنة العليا لمونديال الشاطئية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قرر اتحاد الكرة برئاسة الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان إعادة تشكيل اللجنة المنظمة العليا لبطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية «الإمارات 2023» برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية.

وتضم اللجنة كذلك عمر الحاج المهيري، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة «نائباً»، وسعيد محمد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي «نائباً»، واللواء عبدالله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، رئيس لجنة تأمين الفعاليات بالقيادة العامة لشرطة دبي «عضواً»، وهشام محمد الزرعوني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة «عضواً»، ومحمد عبدالله هزام الظاهري «عضواً ومديراً للبطولة»، وعلي حمد البدواوي «مستشاراً».

الجدير بالذكر أن البطولة ستُقام في شهر فبراير من العام المقبل، وهي المرة الثانية التي تستضيفها الإمارات بعد نسخة 2009.