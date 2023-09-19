شكرا لقرائتكم خبر عن العين يسعى إلى بداية مثالية أمام باختاكور الأوزبكي اليوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يستهل العين مشواره في دوري أبطال آسيا، بمواجهة باختاكور الأوزبكي اليوم، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الأولى، والتي تضم «الفيحاء السعودي وآهال التركماني»، ويسعى «الزعيم» إلى تحقيق نتيجة إيجابية تسهل من مهمته لاحقاً، أملاً في الذهاب بعيداً في البطولة القارية، التي يعد النادي الوحيد في الإمارات التي تمكن من تحقيق لقبها، وذلك في عام 2003.

أعرب الهولندي، ألفريد شرودر، المدير الفني للعين، عن سعادته بمشاركة فريقه في دوري أبطال آسيا، موضحاً: «اليوم سنستهل مشوارنا بمواجهة نادي باختاكور، وندرك جيداً أن مهمتنا لن تكون سهلة أمام فريق جيد يمتلك خبرة كبيرة في دوري الأبطال، ولكن العين فريق قوي وكبير ونحن متحفزون لبداية مشوارنا القاري بمواجهة باختاكور الذي يعتبر أفضل الأندية بالدوري الأوزبكي، حيث أننا حرصنا على تحليل أداء المنافس في آخر ثلاث مواجهات بالدوري، وندرك جيداً ما المطلوب منّا للعودة للإمارات بالنتيجة القوية».

ورداً على سؤال إن كانت هناك غيابات محتملة في قائمة فريقه خصوصاً أن تشكيلة العين بها أكثر من 10 لاعبين أجانب، قال: «المؤكد أننا على معرفة كاملة بلوائح مسابقة دوري أبطال آسيا وندرك جيداً من هم اللاعبين الذي سندفع بهم في المواجهة، ولا توجد لدينا أي غيابات في قائمة الفريق فقد حضرنا إلى أوزبكستان بصفوف مكتملة، ونحترم طموحات منافسنا الذي يعتبر أفضل الأندية بالدوري الأوزبكي كما ذكرت لكم».

وحول إن كان قد شعر بأي فوارق في الشؤون الفنية بدوري الأبطال خصوصاً أنه قادم إلى العين من برشلونة الإسباني، قال: «الحقيقة حتى الآن لم أشعر بأي فوارق فأنا أعمل بنادٍ محترف يمتلك أهدافاً واضحة وقاعدة جماهيرية كبيرة ومنشآت على أعلى مستوى، وبطبيعتي لا أفضل المقارنات بين الأندية والدوريات، فهنا تجد لاعبين مميزين وملاعب على أعلى مستوى وجماهير كبيرة داعمة للأندية».

بدوره، قال مهاجم العين، لابا كودجو: «حضرنا إلى أوزبكستان بأهداف واضحة، وسنعمل على إظهار أفضل ما لدينا على المستطيل الأخضر».

وأكمل: «هدفنا الخروج بنتيجة إيجابية تمهد لنا الطريق نحو التأهل إلى مرحلة ما بعد المجموعات في أقوى مسابقات القارة الآسيوية، وأتمنى التوفيق لي وزملائي حتى نمنح الفرحة لجماهير نادينا الكبير، مع كل الاحترام لطموحات الفريق المنافس».