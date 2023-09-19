شكرا لقرائتكم خبر عن نقطة إيجابية للشارقة في بداية مشواره الآسيوي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدأ فريق الشارقة منافسات دوري أبطال آسيا لكرة القدم بشكل إيجابي، بعد تعادله مع السد القطري صفر-صفر في الدوحة ضمن منافسات المجموعة الثانية التي شهدت فوز ناساف الأوزبكي على الفيصلي الأردني 1-صفر.

وتعد النقطة التي حصل عليها «الملك» إيجابية، كونها جاءت على حساب منافس مباشر وفي ملعبه.

واعتمد الروماني كوزمين مدرب الشارقة على الخماسي الأجنبي بيانيتش وعثمان كمارا ومانولاس وكايو وفراس بالعربي، ولعب في حراسة المرمى عادل الحوسني، وفي الدفاع عبدالله غانم وعبد العزيز الكعبي وخالد الظنحاني، وفي الوسط ماجد راشد وماجد سرور، حيث دخل بديلاً لمحمد عبد الباسط الذي أصيب قبل المباراة خلال فترة الإحماء.

وشهدت المباراة إهدار الجزائري بغداد بونجاح ركلة الجزاء التي ارتكبها المدافع عبد العزيز الكعبي على بالاتا في الدقيقة 57، وأصابت كرته العارضة.

ودشَّن اتحاد جدة عودته إلى مسابقة دوري أبطال آسيا بعد ثلاث سنوات من الغياب بفوز كبير على ضيفه إيه جي أم كاي الأوزبكستاني 3-0 في ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة.

وسجل الاتحاد ثلاثيته في الشوط الأول عن طريق هارون كمارا (11) والبرازيلي رومارينيو داسيلفا (15 و42 من ركلة جزاء).

وتصدر الاتحاد مجموعته برصيد ثلاث نقاط تاركاً المركز الثاني للقوة الجوية العراقي، وسيباهان الإيراني المتعادلين 2-2.

وفي المجموعة ذاتها، تعادل القوة الجوية مع ضيفه سيباهان 2-2 في ملعب استاد فرانسوا حريري في أربيل عاصمة أقليم كردستان وأمام عشرة آلاف متفرج.

وسجل علي جاسم (26 و88) هدفي القوة الجوية، ومحمد دانشكير (31) ومحمد قرباني (65) هدفي سيباهان.

وفي المجموعة الثانية، مني الفيصلي بطل الدوري الأردني بخسارة أمام ضيفه ناساف الأوزبكي 0-1 سجله البديل زافارمورود عبد الرحماتوف في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع.

كما تعادل الهلال السعودي على أرضه مع نافابهور الأوزبكي 1-1، وهو انتظر حتى الدقيقة 106 ليسجل هدف التعادل عبر المدافع علي البليهي.

واستهل العهد اللبناني مشواره في مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بفوز صعب على مضيفه النهضة العماني 2-1 على ملعب السلطان قابوس في مسقط في الجولة الاولى لمنافسات المجموعة الأولى.

وفي المجموعة عينها، حقق جبل المكبر الفلسطيني فوزاً تاريخياً هو الأول له في المسابقة القارية على حساب الفتوة السوري 1-صفر في مدينة الزرقاء الأردنية.