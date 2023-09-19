النصر على عتبة الحلم الآسيوي العنيد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يتأهب نادي النصر السعودي ليستهل سباقه في البحث عن تحقيق الحلم القاري على صعيد دوري الأبطال الآسيوي، الذي لطالما انتظر عشاقه ومحبوه منه تحقيقه ولم يفعل، فهل سيعود للمشاركة في هذه النسخة خصوصا بعد الغياب عن النسخة الماضية، إذ كان آخر ظهور له في البطولة في 2021.

ويتواجد العالمي في المجموعة الخامسة التي تضم بيرسيبوليس والدحيل القطري والاستقلال الطاجيكي.

ملاعب محايدة

وقرر الاتحاد الآسيوي إقامة مواجهات الأندية السعودية والإيرانية بنظام الذهاب والإياب على ملاعب البلدين لأول مرة منذ عام 2016، حيث كانت تقام على ملاعب محايدة.

ووصل النصر في ظهوره الأخير بالبطولة إلى نصف النهائي، لكنه خرج من المسابقة أمام الغريم التقليدي الهلال السعودي.

ولم يحقق العالمي بطولة دوري أبطال آسيا من قبل وأفضل إنجازه له كان الوصافة في 1995.

وحجز العالمي مقعده في المسابقة القارية بعدما احتل المركز الثاني في الدوري، وتمكن من تجاوز شباب الأهلي الإماراتي (4-2) في الدور التمهيدي ليتأهل لدور المجموعات.

ويخوض النصر غمار أولى منافسة دوري أبطال آسيا 2023-2024 بمواجه وصيف نسخة 2018 العنيد الإيراني برسيبوليس والذي هو الآخر يتطلع لتحقيق إنجازه الأول قاريا، حيث يعتبر من الفرق الحاضرة بقوة في الأدوار الإقصائية للمسابقة في كل مشاركة له، كما يبرز دائما ضمن كوكبة الأندية المرشحة لتجاوز دور المجموعة لا سيما في هذه النسخة لتصدره للمشهد الكروي في إيران فضلا عن تجربته وخبرته بمنافسة دوري أبطال آسيا.

حلم التتويج

وكان فريق بيرسبوليس على أعتاب الظفر بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الأولى في تاريخه عام 2018 لكن مشواره توقف عند محطة فريق كاشيما أنتلرز الياباني في المباراة النهائية التي خسرها ذهابا في طوكيو 0-2 وتعادل سلبيا في إيران ليتبخر حلم التتويج ويتأجل حتى إشعار آخر.

في حين دعم صفوفه النادي الإيراني أخيرا بالمحترف السويدي نبيل بهوي الذي سبق ولعب للنادي الأهلي في فترة سابقة إلا أنه لم يقدم الإضافة الفنية المأمولة منها فاشترى ما تبقى من عقده ورحل للدوري السويدي.

ولكن قد يكون الوضع مغاير تماما خصوصا مع الاستقطابات السعودية الأخيرة التي كانت ولا زالت حديث العالم، فالنصر سيدخل بقائمة تضم لاعبين نخبة A+ على رأسهم كريستيانو رونالدو وساديو ماني وبروزوفتش وأوتافيو وإليكس تيليس وغيرهم من أجل خطف اللقب الآسيوي.

يذكر أن المتحدث باسم الاتحاد الآسيوي قد أوضح بأن المباراة ستلعب دون جمهور تنفيذا لعقوبة أقرها الاتحاد القاري على النادي الإيراني، مبينا أن جميع مباريات دوري أبطال آسيا من المجموعات ستكون بتقنية حكم الفيديو المساعد VAR.

بطاقة المباراة: