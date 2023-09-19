شكرا لقرائتكم خبر مواجهتان في انطلاق دوري الطائرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنطلق اليوم منافسات الدوري الممتاز للكرة الطائرة بنسخته الـ 46 بمشاركة 12 فريقا، وإقامة مواجهتين في الرياض والقطيف.

ويستضيف النصر على صالته بالرياض نظيره الاتحاد، فيما يحل الوحدة ضيفا على الابتسام في اللقاء الذي سيقام على صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف.

وتستكمل بقية المباريات غدا بإقامة 4 مواجهات الأولى تجمع الهلال مع الهداية في الرياض، ويستضيف الفيصلي فريق ضمك على صالة نادي سدير بجلاجل، ويلتقي الأهلي «حامل اللقب» على صالته في جدة الصفا، ويحل الخليج ضيفا على أبها في أبها في آخر لقاءات الجولة الأولى للمسابقة.

من جانبه أقر الاتحاد السعودي للكرة الطائرة استمرار مشاركة ثلاثة لاعبين أجانب بالفريق لفرق الدوري الممتاز خلال منافسات الموسم الحالي، وذلك بعد التجربة، التي جرت في الموسم الماضي، وما أحدثته من ارتفاع في المستوى واحتكاك اللاعب السعودي وتطوير إمكاناته الفنية.

يذكر أن النادي الأهلي الأكثر تتويجا بلقب الدوري الممتاز بنيله 25 لقبا، آخرها الموسم الماضي، يليه الهلال بـ 18 لقبا.