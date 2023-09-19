شكرا لقرائتكم خبر تشافي: طموح برشلونة دوري الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني تشافي هيرنانديز أنه يسعى للعودة إلى المنافسة على لقب مسابقة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، مشيرا إلى أن التأهل للدور الثاني من البطولة كمتصدر للمجموعة هو الهدف الرئيس للفريق حاليا.

ويستعد البارشا لخوض مباراته الأولى في مسابقة دوري الأبطال لموسم 2023-24، حين يواجه نظيره أنتويرب البلجيكي، في مهمة تبدو سهلة للاعبي المدرب هيرنانديز.

وقال تشافي في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد للحديث عن مباراة أنتويرب «أريد المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، في العام الماضي لم يتم تحقيق الهدف، علينا الآن التأهل إلى دور الـ16 بعدها نرى ما سيحدث فى الدور التالي».

وتابع «نأمل في أن تأتي نقطة التحول ونقدم أفضل نسخة لدينا في دوري الأبطال، فإذا لعبنا على مستوى الأداء الذي قدمناه في الدوري يوم السبت في أوروبا، فسيمنحنا ذلك فرصة للمنافسة».