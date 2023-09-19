تشافي: طموح برشلونة دوري الأبطال

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ويستعد البارشا لخوض مباراته الأولى في مسابقة دوري الأبطال لموسم 2023-24، حين يواجه نظيره أنتويرب البلجيكي، في مهمة تبدو سهلة للاعبي المدرب هيرنانديز.
وقال تشافي في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد للحديث عن مباراة أنتويرب «أريد المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، في العام الماضي لم يتم تحقيق الهدف، علينا الآن التأهل إلى دور الـ16 بعدها نرى ما سيحدث فى الدور التالي».
وتابع «نأمل في أن تأتي نقطة التحول ونقدم أفضل نسخة لدينا في دوري الأبطال، فإذا لعبنا على مستوى الأداء الذي قدمناه في الدوري يوم السبت في أوروبا، فسيمنحنا ذلك فرصة للمنافسة».
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