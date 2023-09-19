الرياض تستعد للنسخة الثانية لدورة الألعاب السعودية 2023

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وتصاعدت وتيرة الاستعدادات والتحضيرات داخل أروقة اللجنة المنظمة لدورة الألعاب السعودية 2023، حيث تتأهب فرق العمل لتقديم نسخة نموذجية جديدة لدورة الألعاب السعودية، والبناء على الزخم الكبير الذي تحقق في النسخة الأولى، وتسخير الخبرات التي اكتسبتها الكوادر التنظيمية لضمان تحقيق التميز التنظيمي، ولا سيما أن الألعاب السعودية تعد أكبر حدث رياضي يتم تنظيمه في مدينة واحدة في منطقة الشرق الأوسط.
أكثر من 200 مليون ريال
ويتنافس الرياضيون في دورة الألعاب السعودية هذا العام ضمن 53 رياضة فردية وجماعية، تتضمن 6 ألعاب خصصت للرياضات البارالمبية، و4 رياضات استعراضية، و12 رياضة في بطولة الألعاب السعودية للشباب، وعلاوة على الميداليات الممنوحة للفائزين، سيتنافس الرياضيون المشاركون في الدورة على جوائز هي الأعلى في تاريخ المنطقة، والتي يتجاوز مجموعها 200 مليون ريال، إذ يحصل الفائز بالميدالية الذهبية على مليون ريال، والفضية 300 ألف ريال، والبرونزية 100 ألف ريال، فيما يحصل الفائز بالميدالية الذهبية في فئة الشباب على 100 ألف ريال، والفضية 50 ألف ريال، والبرونزية 25 ألف ريال.
وستشهد الفترة المقبلة تحديد أماكن ومواعيد المنافسات وكذلك موعد انطلاق جولة شعلة الدورة، والتي زارت في النسخة الماضية 13 منطقة حول المملكة، وعددا من الجهات والمنشآت والمواقع، حيث زارت 83 موقعا مختلفا في جميع أنحاء المملكة، وقطعت ما يزيد على 3500 كلم على مدار 50 يوما، للتعريف بالدورة وأهدافها ورسالتها.
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