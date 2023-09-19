الفيحاء يدشن مشاركته الأولى في دوري الأبطال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصلت بعثة الفيحاء عصر أمس إلى عشق أباد العاصمة التركمانستانية، وذلك استعدادا لمواجهة فريق آهال التركماني، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا والتي ستقام اليوم على ملعب عشق أباد.

وأجرى الفريق حصة تدريبية على رديف ملعب عشق آباد، بقيادة المدير الفني السيد فوك رازوفيتش، حيث اشتملت الحصة على التمارين الاسترجاعية واستشفاء العضلات إلى جانب التمارين اللياقية والتكنيكية، تبعها تطبيقات تكتيكية ومناورة على منتصف الملعب.

ويشارك الفيحاء للمرة الأولى في تاريخه بدوري أبطال آسيا، لتشكل علامة فارقة في مسيرة النادي الذي تأسس في عام 1953.

وتواجد الفيحاء في هذه النسخة من المسابقة القارية، بعد أن توج للمرة الأولى في تاريخه بمسابقة كأس الملك، ويشرف على تدريب الفريق المدرب الصربي فوك راسوفيتش.

في حين تأسس آهال عام 1989، ويشارك في أبطال آسيا للمرة الثانية في تاريخه، حيث يمثل تركمانستان بصفته بطلا للدوري الموسم الماضي وهو اللقب الأول في تاريخه.

ولم تكن المشاركة الأولى لآهال في دوري أبطال آسيا عام 2022 جيدة حينما احتل المركز الرابع في المجموعة الثالثة.

ولا يعتبر آهال غريبا على المشاركات القارية، حيث شارك 4 مرات في كأس الاتحاد الآسيوي، ووصل إلى نهائي منطقة وسط آسيا عام 2021، وخسر أمام ناساف الأوزبكي (2-3).