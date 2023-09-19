شكرا لقرائتكم خبر الاتحاد يستهل مشواره بدوري الأبطال بثلاثية في مرمى أجمك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قص الاتحاد شريط مبارياته في دوري أبطال آسيا بفوز مريح على حساب أجمك الأوزبكي بنتيجة 3-0 مساء أمس على ملعب الأمير عبدالله الفيصل، ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثالثة عن غرب القارة.

وافتتح هارون كامارا أهداف الاتحاد في الدقيقة 15، وأضاف البرازيلي رومارينهو الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 15 ،42 وتصدر الاتحاد مجموعته.

بدأ الاتحاد ضاغطا منذ الدقائق الأولى، وتمكن هارون كامارا من تسجيل الهدف الأول بعد تمريرة المغربي عبدالرزاق حمدالله ليسددها داخل المنطقة بهدف أول في الدقيقة 11.

وبعد أربع دقائق اخترق كامارا منطقة الجزاء وسدد كرة ارتطمت بمدافعي أجمك ورجعت للبرازيلي رومارينهو الذي سددها قوية على يمين الحارس كهدف ثان في الدقيقة 15.

وأضاع الاتحاد فرصة محققة للتسجيل بعد انفراد حمدالله بحارس أجمك لكنه فضل التمرير لمهند الشنقيطي الذي حاول سحب الحارس بوتيرالي لكن الأخير انقض على الكرة وأمسكها.

ونجح حمدالله في الحصول على ضربة جزاء بعد أن عاد الحكم لتقنية الفيديو عقب ضرب المدافع أنزو ركبة المغربي.

وتقدم رومارينهو مسجلا الهدف الثالث في الدقيقة 42 من علامة الجزاء.

وتعرض المدرب نونو سانتو لضربة قوية بإصابة حمدلله ليخرج ويدخل صالح العمري بديلا له.

وفي الشوط الثاني دخل الاتحاد ليغير أسلوب لعبه ومال للهدوء وامتصاص حماس الفريق الأوزبكي وحاول الضيوف تهديد مرمى المعيوف من خلال تسديدتين المهاجم مارتن لكنهما لم تشكلا خطرا على مرمى الاتحاد .

وكاد رومارينهو يسجل الهاتريك لكنه تأخر في التعامل مع الكرة الانفرادية.

وأجرى مدرب الاتحاد عدة تغييرات لتنشيط فريقه فدفع بالبرازيلي فيليبي وسلطان الفرحان والشمراني ومروان الصحفي، واستمرت المباراة سجال بين الفريقين حاول فريق أجمك استغلال اندفاع الاتحاد وتسجيل هدف عن طريق الهجمات المرتدة لكن دفاع العميد كان بالمرصاد وأحبط كل الهجمات حتى أعلن حكم الساحة عن نهاية المباراة بثلاثية نظيفة للعميد.