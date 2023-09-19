إزالة لافتة مرتضى منصور من داخل نادي الزمالك



محمد اسماعيل - القاهرة - قامت اللجنة الثلاثية التي تدير نادي الزمالك، بإزالة لافتة مرتضى منصور رئيس نادي السابق من داخل مقر الأبيض.

وعلم موقع "الخليج 365"، أن لجنة الزمالك قامت بإزالة لافتة مرتضى منصور من داخل النادي وتحديدا من المبنى الاجتماعي.

وأوضح المصدر، أنه يتم حاليا إزالة جميع اللافتات الخاصة برئيس النادي السابق، وترك اسم نادي الزمالك فقط على جميع اللافتات داخل النادي.

وكان مرتضى منصور رحل عن النادي الأبيض، بعد صدور ضده حكما بالعزل، على خلفية تنفيذه حكم الحبس لمدة شهر بسبب قضية سب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.