الدوري الإنجليزي.. التعادل الإيجابي يحسم مواجهة نوتنجهام وبيرنلي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

بدأت أحداث المباراة التي أقيمت بين نوتنجهام فورست وبيرنلي، في تمام الساعة الـ9.45 مساء اليوم الأثنين، ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وواصل فريق بيرنلي نتائجه السيئة منذ بداية الدوري الإنجليزي 2023/24، بالتعادل الإيجابي مع نوتنجهام بنتيحة 1-1.

بدأت أحداث شوط المباراة الأول بضغط من قبل لاعبي الفريقين، والذي لم ينتج عنه أي أهداف في النصف ساعة الأولى.

وواصل لاعبو بيرنلي هجماتهم على دفاعات نوتنجهام، ليسجل زكي أمدوني الهدف الأول في الدقيقة 41، وينتهي شوط المباراة الأول بتقدم بيرنلي 1-0.

وفي شوط المباراة الثاني كثف فريق نوتنجهام هجماتهم على دفاعات بيرنلي والتي نتج عنها هدف التعادل في الدقيقة 61 عن طريق هودسون أودوي.

لم يمل لاعبو الفريقين وظلوا يصنعون الهجمات، لكن لم ينتج عنها أهداف وتنهي المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.

بتلك النتيجة، رفع نوتنجهام رصيده لـ7 نقاط في المركز الثامن بترتيب الدوري الإنجليزي، بينما احتل بيرنلي المركز التاسع عشر برصيد نقطة.