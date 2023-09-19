نجم البايرن السابق: مستعدون للمساعدة فى بناء ملعب الأهلى.. وخطأ موديست اللعب لدورتموند

القاهرة - سامية سيد - أكد الأسطورة جيوفاني إلبر، نجم بايرن ميونخ السابق، أن الباب مفتوح لمسؤولي الأهلي لمساعدتهم في بناء ملعبهم الجديد.

وقال إلبر، الذي يشغل منصب في النادي الألماني، خلال تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم على قناة الحياة: "مستعدون في بايرن ميونخ مساعدة الأهلي لبناء ملعبهم على شاكلة أليانز أرينا".

وأضاف: "الفرصة متاحة أمام المسؤولين في الأهلي للقدوم ومتابعة كيف تسير الأمور هنا ونرحب بهم بالطبع".

وأوضح نجم بايرن ميونخ السابق، أن أكبر خطأ في مسيرة أنطوني موديست كان الانتقال لبوروسيا دورتموند، لأنه قبل الانتقال لدورتموند لعب لكولن بشكل أساسي وتألق وسجل الكثير من الأهداف.

وأشار جيوفاني إلبر إلى أن زميله السابق مارسيل كولر مدرب عظيم، وساعده كثيرا خلال فترة لعبهما سويا، وقال: "كل معلوماتي عن الكرة المصرية عن طريق صديقي مارسيل كولر مدرب الأهلي الحالي".

وتابع: "كنا نتحدث في البرازيل عن أن كرة القدم المصرية مشابهة لنا، ومواجهة 2009 في كأس القارات كانت صعبة، وأتذكر مواجهة الأهلي ضد بايرن ميونيخ في مونديال الأندية، كانت صعبة جدا".

وعن كولر قال جيوفاني إلبر: "كولر ساعدني كثيرا خلال فترة وجودي معه في جراسهوبرز، وكلاعب كانت له نظرة جيدة حيث كان يلعب في خط الوسط".

واختتم جيوفاني إلبر تصريحاته قائلا: "كولر مدرب عظيم وأتابع نجاحاته مع الأهلي".