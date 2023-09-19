شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى طولان: بداية الدورى غير متوقعة والمنافسة محسومة بين هذا الثلاثى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى حلمي طولان، المدير الفني السابق لفريق البنك الأهلي، أن الفريق يعاني من مشاكل إدارية وليست فنية، مبديا تعجبه من بداية الدوري غير المنطقية بفوز الطلائع على البنك.

وقال طولان، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، المُذاع على فضائية أون تايم سبورتس: "تكوين فريق واسكواد أمر بالغ الصعوبة، وأشفق على إدارة البنك الأهلي من الأزمات الإدارية التي يعيشها الفريق في الفترة الأخيرة".

وأضاف: "المدرب الحرفي هو الذى يصنع الفريق في أقصر وقت، وهي عملية صعبة، خاصة إذا كنا في مسابقة تجدد دماءها باستمرار، ويجب تجهيز اللاعبين نفسيا للتحديات الكروية".

وتابع: مصطفى شلبي لاعب مميز ويناسب الزمالك، وحينما تسألني عن المنافسة فأي فريق يحتاج 6 أسابيع، والمنافسة محسومة للأهلى وبيراميدز والزمالك هذا الموسم".

وأتم طولان تصريحاته قائلا: "الزمالك يمر بظروف صعبة، لكن يبقى الرهان على تاريخه وخبراته، ومهما كان ما يمر به لا يمكن أن تستبعده من حسابات المنافسة، وفرصه متساوية مع الأهلى وبيراميدز، ويحتاج صفقات على مستوى عال رغم كل ذلك".