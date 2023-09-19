شكرا لقرائتكم خبر عن محمود فتح الله: مواجهة الزمالك صعبة.. ونتيجتنا فى دورى أبطال أفريقيا مُرضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث محمود فتح الله، المدرب العام لبيراميدز، عن مواجهة فريقه المرتقبة أمام الزمالك، في افتتاحية الدوري الممتاز، قائلا: "خضنا فترة إعداد جيدة ونتمنى أن تسير الأمور بشكل جيد، خلال الفترة المقبلة".

وقال فتح الله، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، المُذاع على فضائية أون تايم سبورتس: "مباراة الجيش الرواندي انتهت بنتيجة معقولة (0-0)، وهو فريق محترم للغاية، رغم أننا لعبنا على تحقيق الفوز في مباراتنا الأولى بدوري أبطال أفريقيا".

وأضاف المدرب العام لفريق بيراميدز: "هناك فترة قصيرة للإعداد قبل مباراة الزمالك، ضربة البداية دائما ما تكون صعبة، ومواجهة الفارس الأبيض تزيد من أهميتها بكل تأكيد، ونسعى لتحقيق بداية قوية في الموسم".

وأتم فتح الله تصريحاته قائلا: "أعتقد أنها ستكون مباراة قوية وحافلة بالندية كعادة مبارياتنا مع الزمالك.. نستهدف المنافسة على البطولات، في ظل الإمكانات الكبيرة والقوام المميز للفريق، وسوف نفتقد أحمد توفيق ومحمد الشيبي بسبب الإيقاف".