شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب أقدم مدربى الدورى المصرى قبل انطلاق النسخة رقم 65 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر شوقي غريب، المدير الفني للمقاولون العرب، هو أقدم مدرب مستمر مع فريقه في الدوري حتى الآن، من بين المدربين الذين يقودون فرقهم في الموسم الجديد، بعدما تولى تدريب المقاولون العرب في الأسابيع الأخيرة من الموسم قبل الماضي 2021-2022.

ويستمر من الموسم الماضي 9 مدربين مع فرق الدوري المصري قبل انطلاق الموسم الجديد، على رأسهم مارسيل كولر مدرب الأهلي، ومعه الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مع الزمالك، والبرتغالي جايمي باتشيكو مع بيراميدز، وأحمد سامي مع سموحة، وتامر مصطفى مع إنبي، والقبرصي نيكوديموس بابافاسيليو مع البنك الأهلي، وعبد الحميد بسيوني مع طلائع الجيش، شوقي غريب مع المقاولون العرب، والبرتغالي برونو روماو مع فاركو.

ويتواجد شوقي غريب على رأس القيادة الفنية للمقاولون للموسم الثالث على التوالي، بعدما تولى المسئولية في نهاية الموسم قبل الماضي.

الدوري المصري الممتاز واحد من أقدم بطولات كرة القدم في الشرق الأوسط وأفريقيا، التي انطلقت عام 1948، ويشارك فيه 18 فريقا، ويتأهل بطل الدوري والوصيف إلى دوري أبطال أفريقيا، فيما يشارك صاحبا المركز الثالث والرابع ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويتربع الأهلي على عرش صدارة الفرق الأكثر تتويجا بالبطولة، برصيد 43 لقبا، ويليه نادي الزمالك الذى فاز باللقب 14 مرة، ويأتي الإسماعيلي خلفهما من بعيد بـ3 ألقاب.

مواجهات الأسبوع الأول بدأت أمس الإثنين، بمباراة وحيدة جمعت بين البنك الأهلى وطلائع الجيش، وتستكمل أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، حيث يلتقى اليوم نادى زد الصاعد حديثا للدورى الممتاز مع الإسماعيلي فى الرابعة عصرا باستاد القاهرة الدولي، بينما يلتقي الأهلى مع المصري فى السابعة مساءً باستاد برج العرب بالإسكندرية.