شكرا لقرائتكم خبر عن هل نجح التحكيم فى إدارة لقاء الطلائع والبنك الأهلى بافتتاح الدورى؟ عادل عقل يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المباراة – طلائع الجيش Xالبنك الأهلي النتيجة – فوز طلائع الجيش 2/ صفر الحكم – مصطفى عثمان - المساعد الأول عماد العقاد المساعد الثاني أحمد عبد المنعم – الحكم الرابع محمود وفا ثنائي الـ"VAR" مصطفى مدحت – محمد الشناوي

أكد عادل عقل، الخبير التحكيمى، أن حكم الدرجة الأولى مصطفى عثمان ظهر هادئا متمتعا بلياقة بدنية، خلال إدارته للقاء افتتاح النسخة الـ65 للدوري الممتاز بين طلائع الجيش والبنك الأهلي التي انتهت بفوز الطلائع هدفين دون رد.

وأشار عقل إلى أن المباراة لم تكن سهلة تحكيميا، وكان الحكم موجودا فى الموعد، وأعلن عن 32 مخالفة خلال فعاليات اللقاء الذى شهد إشهار الحكم 6 بطاقات صفراء، بواقع 3 لكل فريق، من الطلائع محمد شحاتة، والنيجيرى بول جوليوس وعمر رضوان، ومن البنك الأهلي محمد فتحي والإيفواري سيرجى والغاني إسحاق يعقوبى.

وأوضح أن الحكم أحسن تقدير الوقت بدل الضائع في نهاية شوطى المباراة، كما أشهر البطاقة الصفراء في وجه عبد الحميد بسيونى المدير الفني للطلائع، في الدقيقة 42، في قرار يعد الأفضل باللقاء، إلا أن الحكم يؤخذ عليه أنه تأخر في إشهار البطاقات الصفراء في حالات كانت تستوجب تطبيق القانون.

ولفت عقل إلى أن المساعدين ظهرا فى يقظة وتمركز جيد، وسمحا باستمرار اللعب في أكثر من هجمة مؤثرة، وأشارا إلى تسلل وحيد، وتعاونا مع الحكم في الأخطاء القريبة منهما طبقا للقانون، وأن الحكم الرابع بذل جهدا كبيرا للسيطرة على المنطقة الفنية، بعدما شهدت اعتراضات من الأجهزة الفنية للفريقين خلال فعاليات اللقاء.