شكرا لقرائتكم خبر عن نائب المصرى: لماذا لم يحقق اتحاد الكرة فى أزمة عيد وأحمد منصور أثناء فترة القيد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رجب عبد القادر، نائب رئيس المصري، أن اتحاد الكرة حرم المصرى من خدمات أحمد أيمن منصور وأحمد عيد بداعي التوقيع لناديين، على الرغم من عدم تواجد اسميهما على النظام إلا في قائمة المصرى.

وقال رجب عبد القادر، في مداخلة مع الإعلامي إبراهيم فايق في برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: "هناك استياء لدى إدارة وجمهور بورسعيد من تعليق قيد أحمد عيد وأحمد أيمن منصور، ولماذا لم يحقق اتحاد الكرة في الأزمة خلال فترة القيد وانتظر حتى غلقه؟".

وأضاف نائب المصري: اتحاد الكرة حرم المصرى من خدمات أحمد أيمن منصور وأحمد عيد بداعي التوقيع لناديين، على الرغم من عدم تواجد اسميهما على السيستم إلا في قائمة المصرى فقط".

وتابع: "اتحاد الكرة رفض استخراج بطاقات اللعب لكلا اللاعبين وطلب خضوعهما للتحقيق في أزمة التوقيع لناديين".

واستطرد: "كان يجب على اتحاد الكرة حسم هذه الأزمة أثناء فترة القيد وليس بعدها حتى يتحرك النادى لتعويضهما".

وعن مباراة الأهلي، قال: "استعددنا بشكل قوي للمباراة ونتمنى تواجد العدالة بين الفريقين وكل فريق يأخذ حقه، لأن المباراة الأخيرة بيننا كانت بها أخطاء كثيرة".