تامر مصطفى: سنقدم للمنتخب 5 نجوم.. وأزمة القيد لن تؤثر على إنبى

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القاهرة - سامية سيد - أكد تامر مصطفى، المدير الفنى لفريق إنبى، أن أزمة وقف القيد لن تؤثر على فريق إنبى هذا الموسم بسبب امتلاك النادى كنوز من المواهب فى قطاع الناشئين.

وقال تامر مصطفى، فى مداخلة مع الإعلامى إبراهيم فايق فى برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورتس2: "أزمة القيد لم تمثل أزمة كبيرة لنا فى ظل وجود مواهب فى قطاع الناشئين وهدفنا الدفع بأولاد النادى والصبر عليهم لأننا نمتلك كنوزا فى هذا القطاع".

وأضاف مدرب إنبى: "صعدت حارس مرمى 2008 للتدريب مع الفريق الأول، وإمام محمدين حاليا هو من يتولى رئاسة قطاع الناشئين بالنادى".

وتابع: "اللاعب الصغير "مش لازم يقف فى الطابور علشان ياخد فرصته ومش هنفضل نقول للاعب اللى عنده 24 سنة ناشئ دا كلام انتهى ويا ريت ننظر للعالم".

واستطرد: "إدارة إنبى ورئيسه متفهمون لما أقوم به ويدعمونى فى الدفع بالناشئين، بعدما نجحنا فى الإبقاء على إنبى بعدما كان فى المركز الثالث عشر".

واختتم تامر مصطفى: "أحمد أمين قفة أصبح من المهاجمين المطلوبين فى كل الأندية بعدما تسلمت الفريق، وهو لم يسجل سوى 3 أهداف، وكذلك محمد حمدى عنده 20 سنة ويلعب فى المنتخب الأول مع فيتوريا، وهنقدم الموسم ده 4 أو 5 نجوم للمنتخب".