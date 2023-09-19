شكرا لقرائتكم خبر عن هل يغيب على معلول عن مباراة الأهلى والمصرى بالدورى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر بالنادى الأهلى أن التونسى على معلول، الظهير الأيسر لفريق الكرة، اشتكى من الإجهاد، عقب مباراة المارد الأحمر مع اتحاد العاصمة الجزائري بكأس السوبر الأفريقى، والتى خسرها الأهلى بهدف دون رد.

وقال المصدر، فى تصريحات لـ"الخليج 365": "على معلول شارك مع منتخب بلاده، ثم شارك مع الأهلى أمام بطل الجزائر، واشتكى عقب المباراة من معاناته من إجهاد شديد لطبيب الفريق الذى أجرى جلسات استشفاء لإزالة الإجهاد، على أن يخضع اللاعب لفحص طبى يحسم مصير سفره مع الأهلى للإسكندرية لدخول معسكر مغلق لمباراة المصري البورسعيدى".

وأضاف المصدر: "حال استمرار معاناة على معلول من الإصابة سيتم استبعاده على الفور من قائمة الأهلى لمواجهة المصري والاعتماد على كريم الدبيس لقيادة الجبهة اليسري، بينما فى حالة جاهزية اللاعب سيتم اصحابه للمعسكر".

ويخضع كريم نيدفيد، لاعب خط وسط النادى الأهلى، لفحص طبى على هامش مران فريقه الأخير قبل السفر للإسكندرية لخوض مباراة المصري البورسعيدى، بسبب معاناة اللاعب من شد فى العضلة الخلفية غاب على إثره عن مباراة اتحاد العاصمة الجزائري بكأس السوبر الأفريقى والتى خسرها المارد الأحمر بهدف دون رد.

واختتم فريق الأهلي تدريباته الجماعية أمس، الاثنين، استعداداً لخوض مباراته أمام المصري البورسعيدي اليوم الثلاثاء فى افتتاح منافسات الموسم الجديد للدوري المصري 2023 / 2024، فى رحلة الدفاع عن درع الدورى الذي توج به الموسم الماضي، حيث يرغب فى المنافسة على تحقيق الدرع رقم 44 في تاريخه.

ويواجه مارسيل كولر أزمة قبل لقاء المصري البورسعيدى بسبب كثرة الإيقافات والإصابات فى صفوف الفريق، ويغيب محمود كهربا وحسين الشحات عن المباراة بسبب الإيقاف، فيما يغيب عمرو السولية ومحمود متولى وكريم فؤاد وأكرم توفيق وخالد عبد الفتاح بسبب الإصابة.