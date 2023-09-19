شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكاراتيه يكرم الزميلة ياسمين يحيى فى احتفالية تكريم أبطال العالم وأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرّم مسئولو اتحاد الكاراتيه، برئاسة محمد الدهراوى، الزميلة ياسمين يحيى، المحررة بقسم الرياضة فى ”الخليج 365”، تقديرا لجهودها فى تغطية ومتابعة أخبار الاتحاد خلال الفترة الماضية، وذلك خلال الاحتفالية التى أقامها اتحاد الكاراتيه لتكريم أبطال العالم وأفريقيا، ممن شاركوا فى بطولة العالم وبطولتى أفريقيا، تقديرا لجهودهم وإنجازاتهم التي حققوها فى الفترة الأخيرة.

وقد تم خلال الحفل تكريم أبطال بطولة العالم التى أقيمت فى تركيا أكتوبر الماضى، وكذلك بطولة أفريقيا التى أقيمت فى جنوب أفريقيا العام الماضى أيضا، بالإضافة إلى تكريم أبطال أفريقيا بالبطولة التى أقيمت بالمغرب الشهر الماضى.

وأقيم الحفل بحضور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية، ومحمد الدمرداش رئيس نادى الزهور، ومحمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب.

وكان منتخب الكاراتيه قد حقق المركز الثالث فى بطولة العالم فى الترتيب العام للدول المشاركة في البطولة، برصيد 12 ميدالية متنوعة، مقسمة إلى 4 ذهبيات وفضيتين، بالإضافة إلى 6 برونزيات.

وفى البطولة الأفريقية بجنوب أفريقيا اعتلى منتخب الكاراتيه قمة البطولة الأفريقية، والتي تقام بجنوب أفريقيا، بعدما وصل رصيد المنتخب لـ30 ميدالية متنوعة، مقسمة إلى 18 ذهبية، و5 فضيات بالإضافة إلى 7 برونزيات.



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وفى البطولة الأفريقية بالمغرب حقق المنتخب المركز الثاني فى ترتيب البطولة برصيد 37 ميدالية متنوعة، بواقع 14 ميدالية.