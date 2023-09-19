شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو: التدريب فى مصر تحد كبير.. والسهر يؤثر على اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تحدث أوسوريو، المدير الفني لفريق الزمالك، لصحيفة ماركا الإسبانية، عن تجربته في مصر، مشيرًا إلى التحديات الكبيرة التي يواجهها بسبب اختلاف الثقافة.

وأعرب مدرب الزمالك عن احترامه للثقافة المصرية، وأرجع أسباب عدم حصول اللاعبين على الراحة الكافية إلى السهر والتواصل الاجتماعي المستمر.

وعن مسيرته مع الزمالك قال: "استلمت الفريق في المركز التاسع في الدوري، وأنهينا الموسم في المركز الثالث، لنتأهل إلى الكأس القارية الثانية."

وأضاف: "وراثيا هناك إمكانات كبيرة في مصر، ولكن لأسباب ثقافية، لا يتم استغلال لاعب كرة القدم المصري على أكمل وجه."

وتابع: "تختلف طريقة اللعب هنا عن أوروبا أو أمريكا الجنوبية؛ في مصر اللاعبون لا يحصلون على الراحة الكافية، ولا يحدث هذا بسبب مشكلة ثقافية، بل لأنهم يتحدثون أو يتواصلون اجتماعيًا باستمرار.. لا أقول إن ذلك شيء سلبي، لأنه نموذج لثقافتهم وأنا أحترمها. وبالنسبة لي، التدريب هنا تحد كبير".