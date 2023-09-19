شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 19 / 9 / 2023 فى الدوري والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل اليوم الثلاثاء منافسات الجولة الأولى في الدورى المصرى موسم 2023/2024 فى النسخة 65 من عمر مسابقة الإيجبشيان ليج، بعدما أنهت جميع الأندية تدعيم صفوفها بأقوى الصفقات للمنافسة فى نسخة يتوقع الكثيرون أنها ستكون أقوى من جميع النسخ السابقة.

ويعد الدوري المصري الممتاز واحدا من أقدم بطولات كرة القدم في الشرق الأوسط وأفريقيا، التي انطلقت عام 1948، ويشارك فيه 18 فريقا، ويتأهل بطل الدوري والوصيف إلى دوري أبطال أفريقيا، فيما يشارك صاحبا المركز الثالث والرابع ببطولة الكونفدرالية الأفريقية

ويتربع الأهلي على عرش صدارة الفرق الأكثر تتويجا بالبطولة، برصيد 43 لقبا، ويليه نادي الزمالك الذى فاز باللقب 14 مرة، ويأتي الإسماعيلي خلفهما من بعيد بـ3 ألقاب.

مباريات الأسبوع الأول للدوري

مواجهات الأسبوع الأول بدأت أمس الاثنين بمواجهة وحيدة بين البنك الأهلى وطلائع الجيش، وتستكمل الثلاثاء والأربعاء والخميس، حيث يلتقي الثلاثاء نادى زد الصاعد حديثا للدورى الممتاز مع الإسماعيلي فى الرابعة عصرا باستاد القاهرة الدولي، بينما يلتقي الأهلى مع المصري فى السابعة مساءً باستاد برج العرب بالإسكندرية.

وفى الرابعة عصر الأربعاء يلتقي إنبي مع الداخلية باستاد السلام بالقاهرة، بينما تقام مباراتان فى السابعة مساءً، حينما يواجه المقاولون العرب نظيره بلدية المحلة العائد بعد غياب 15 عاما على استاد المقاولون العرب، فيما يلتقي في نفس التوقيت سموحة مع الجونة على استاد الإسكندرية.

وتختتم الجولة فعالياتها الخميس المقبل بمواجهة فاركو أمام فيوتشر والتي تقام فى الرابعة عصرا باستاد برج العرب، بينما يواجه الاتحاد السكندري نظيره سيراميكا في السابعة مساء على استاد الإسكندرية، وهو نفس توقيت المواجهة المرتقبة والتي تمثل قمة مواجهات الأسبوع الأول بين الزمالك وبيراميدز على استاد الدفاع الجوي.

الأهلى بطل النسخة الاخيرة من الدوري

وتُوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ببطولة الدوري المصري الممتاز خلال الموسم المنصرم تحت قيادة المدرب السويسري المخضرم مارسيل كولر، وذلك بعدما غاب اللقب في آخر موسمين لصالح الغريم التقليدي نادي الزمالك، وعقب منافسة قوية مع بيراميدز.

بينما حل نادي الزمالك في المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز خلال الموسم المنصرم، وجاء نادي فيوتشر رابعاً.

القناة الناقلة لمباريات الدوري المصري

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري بشكل حصري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

الأندية المشاركة في الدوري المصري

الأهلي - الزمالك - بيراميدز - فيوتشر - المصري البورسعيدي - إنبي - المقاولون العرب - الاتحاد السكندري - فاركو - سموحة - الإسماعيلي - البنك الأهلي - سيراميكا- طلائع الجيش - الداخلية - بلدية المحلة - الجونة - نادي زد .



