استدعاء معظم بطلات العالم لمنتخب إسبانيا باستثناء هيرموسو

الرياص - اسماء السيد - برشلونة: كشفت المدربة الجديدة لإسبانيا بطلة العالم للسيدات في كرة القدم مونتسيرات توميه فاسكيس الإثنين عن تشكيلة من 23 لاعبة للمباراتين ضد السويد وسويسرا في 22 و26 من الشهر الجاري ضمن دوري الأمم الاوروبية بينهن 15 من المساهمات في إحراز اللقب العالمي الشهر الماضي في سيدني، وذلك رغم عدم إنهائهن لإضرابهن، فيما استبعدت لاعبة الوسط جيني هيرموسو "من أجل حمايتها" عقب حادثة قبلة الرئيس السابق للاتحاد لويس روبياليس.

ولم تنهِ العديد من اللاعبات حتى اللحظة اضرابهن الذي بدأ بُعيد العاصفة التي احدثتها قبلة روبياليس لهيرموسو في حفل التتويج باللقب العالمي رغم استقالة رئيس الاتحاد وإقالة المدرب السابق خورخي فيلدا الذي كنَّ ينتقدن خططه التكتيكية.

وقامت توميه رغم ذلك باستدعاء معظم اللاعبات وأبرزهن أليسكيا بوتياس الفائزة بجائزة الكرة الذهبية مرتين، وزميلتيها في نادي برشلونة الفائز بدوري أبطال أوروبا الموسم المنصرم مابي ليون وباتري غيخارو، علمًا انّ الثنائي الاخير غاب عن المونديال بسبب اعتراض آخر على اتحاد اللعبة والمدرب السابق خورخي فيلدا.

وتمتنع اللاعبات عن اللعب مع المنتخب دون تغييرات كبيرة على رأس الاتحاد.

وأكدت توميه في مؤتمر صحافي أنها تحدثت الى اللاعبات قبل اعلان تشكيلتها، وقالت "أثق في أن اللاعبات محترفات، ومتأكدة بأنهن سيقمن بعملهن جيدا كما فعلن ذلك منذ فترة طويلة. لقد أصبحن للتو بطلات العالم، ويكنون الحب للمنتخب الوطني، وأعلم أنهن سيتواجدن معنا غدًا".

حقبة جديدة

وتابعت "اليوم نبدأ حقبة جديدة في المنتخب الوطني، هذا شيء جيد وجميل، جميع اللاعبات يملكن الفرصة للتواجد هنا وجميعهن لديهن الفرصة عينها".